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«Фишкой» поезда станут вагоны-трансформеры, в которых пассажиров можно перевозить как вагонами для сидения, так и спальными.
«Укрзализныця» во вторник отправит скоростной поезд сообщением Киев — Ивано-Франковск с новыми вагонами-трансформерами. Об этом сообщил глава правления «Укрзализныци» Войцех Балчун на своей странице в Facebook.
Он заявил, что «фишкой» поезда станут вагоны-трансформеры, в которых пассажиров можно перевозить как вагонами для сидения, так и спальными.
«Это новые вагоны с мебелью, трансформирующиеся, мы получили в конце декабря прошлого года. Они позволяют перевозить пассажиров как вагонами для сидения, так и спальными вагонами. Это позволит значительно повысить комфорт перевозок и эффективности использования подвижного состава», – отметил Балчун.
«Постоянно ориентирую команду на качественное развитие пассажирских перевозок. Существенный шаг здесь сделаем во вторник, 17 января. В этот день отправляем в первый рейс скоростной поезд «Ночной экспресс» №149 сообщением Киев — Ивано-Франковск. Фишка поезда — в новых вагонах-трансформерах, из которых сформирован его состав», — написал Балчун.
Кроме того он сообщил, что также поезд будет преодолевать расстояние между городами не за 11 и более часов, а за 9.
«На этом конкретном рейсе пассажиры сэкономят и время в пути: вместо нынешних 11+часов в Ивано-Франковск будет меньше 9-ти часов», – написал он.
«Укрзализныця» запускает поезд с вагонами-трансформерами
- Сегодня, 15:00
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«Фишкой» поезда станут вагоны-трансформеры, в которых пассажиров можно перевозить как вагонами для сидения, так и спальными.
«Укрзализныця» во вторник отправит скоростной поезд сообщением Киев — Ивано-Франковск с новыми вагонами-трансформерами. Об этом сообщил глава правления «Укрзализныци» Войцех Балчун на своей странице в Facebook.
Он заявил, что «фишкой» поезда станут вагоны-трансформеры, в которых пассажиров можно перевозить как вагонами для сидения, так и спальными.
«Это новые вагоны с мебелью, трансформирующиеся, мы получили в конце декабря прошлого года. Они позволяют перевозить пассажиров как вагонами для сидения, так и спальными вагонами. Это позволит значительно повысить комфорт перевозок и эффективности использования подвижного состава», – отметил Балчун.
«Постоянно ориентирую команду на качественное развитие пассажирских перевозок. Существенный шаг здесь сделаем во вторник, 17 января. В этот день отправляем в первый рейс скоростной поезд «Ночной экспресс» №149 сообщением Киев — Ивано-Франковск. Фишка поезда — в новых вагонах-трансформерах, из которых сформирован его состав», — написал Балчун.
Кроме того он сообщил, что также поезд будет преодолевать расстояние между городами не за 11 и более часов, а за 9.
«На этом конкретном рейсе пассажиры сэкономят и время в пути: вместо нынешних 11+часов в Ивано-Франковск будет меньше 9-ти часов», – написал он.
Источник: hyser.com.ua
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