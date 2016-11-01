Курс доллара в немного упал после взлета

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Ослабшую гривну Нацбанк немного укрепил к американскому доллару, однако европейская валюта продолжает стремиться к 30 гривнам. На сегодня, 18 января, Национальный банк Украины установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:
-1 доллар США – 27,62 грн;
-1 евро – 29,51 грн;
Таким образом, курс доллара по сравнению со вчерашними значениями понизился на 10 копеек. Курс беспрерывно рос с 12 января, а в целом с нового года американская валюта подорожала уже почти на гривну. Евро вырос на 15 копеек и приближается к психологической отметке в 30 грн. Цены российского рубля осталась практически неизменной.
Напомним, 17 января на межбанковском валютном рынке курс доллара поднялся на 5 – 8 копеек. Торги закрылись котировками 27,58 – 27,65 грн. Сегодняшние торги еще не начались.
В НБУ пояснили, что спрос на иностранную валюту превышает ее предложение под действием ситуативных и сезонных факторов. А премьер-министр Украины Владимир Гройсман заверил, что девальвация гривны носит сезонный характер. В то же время эксперты прогнозируют, что в ближайшее время доллар в Украине может вырасти до 29 – 30 гривен.
Экономисты называют несколько причин для падения гривны: спрос на сырьевых рынках снижается, украинцы меньше зарабатывают за счет экспорта, кроме того, доллары приходится тратить на покупку энергоресурсов и погашение кредитов. По мнению специалистов, курс стабилизируется уже после февраля.
В Нацбанке ранее не отрицали, что посленовогоднее укрепление гривны носило ситуативный характер.
В 2017 году Минфин Украины ожидает курса 27,2 грн/долл. Глава НБУ Валерия Гонтарева считает заложенный в бюджет-2017 курс доллара реалистичным.
За 2015 год гривна обесценилась в полтора раза, а за 2016 год гривна девальвировала на 12,9%, войдя в ТОП-3 самых слабых валют СНГ. Согласно «индексу БигМака» доллар в Украине должен стоить чуть больше 8 грн. Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн/долл. – был достигнут в феврале 2015 года.
Курс доллара в немного упал после взлета
- Сегодня, 15:36
- Просмотров: 21
Ослабшую гривну Нацбанк немного укрепил к американскому доллару, однако европейская валюта продолжает стремиться к 30 гривнам. На сегодня, 18 января, Национальный банк Украины установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:
-1 доллар США – 27,62 грн;
-1 евро – 29,51 грн;
Таким образом, курс доллара по сравнению со вчерашними значениями понизился на 10 копеек. Курс беспрерывно рос с 12 января, а в целом с нового года американская валюта подорожала уже почти на гривну. Евро вырос на 15 копеек и приближается к психологической отметке в 30 грн. Цены российского рубля осталась практически неизменной.
Напомним, 17 января на межбанковском валютном рынке курс доллара поднялся на 5 – 8 копеек. Торги закрылись котировками 27,58 – 27,65 грн. Сегодняшние торги еще не начались.
В НБУ пояснили, что спрос на иностранную валюту превышает ее предложение под действием ситуативных и сезонных факторов. А премьер-министр Украины Владимир Гройсман заверил, что девальвация гривны носит сезонный характер. В то же время эксперты прогнозируют, что в ближайшее время доллар в Украине может вырасти до 29 – 30 гривен.
Экономисты называют несколько причин для падения гривны: спрос на сырьевых рынках снижается, украинцы меньше зарабатывают за счет экспорта, кроме того, доллары приходится тратить на покупку энергоресурсов и погашение кредитов. По мнению специалистов, курс стабилизируется уже после февраля.
В Нацбанке ранее не отрицали, что посленовогоднее укрепление гривны носило ситуативный характер.
В 2017 году Минфин Украины ожидает курса 27,2 грн/долл. Глава НБУ Валерия Гонтарева считает заложенный в бюджет-2017 курс доллара реалистичным.
За 2015 год гривна обесценилась в полтора раза, а за 2016 год гривна девальвировала на 12,9%, войдя в ТОП-3 самых слабых валют СНГ. Согласно «индексу БигМака» доллар в Украине должен стоить чуть больше 8 грн. Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн/долл. – был достигнут в феврале 2015 года.
Источник: Сегодня
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