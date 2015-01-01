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Минфин представил главу наблюдательного совета Приватбанка.
Во вторник 17 января прошла первая встреча Наблюдательного совета Приватбанка. Во время нее был избран глава совета Энгин Акчакочу.
Об этом у себя на странице в Facebook написал министр финансов Александр Данилюк.
Новоизбранным председателем наблюдательного совета банка стал Энгин Акчакоча.
«Энгин является легендарным банкиром, который в свое время помог Турции преодолеть финансовый кризис, а сегодня будет помогать отстроить крупнейший банк в стране», — написал Данилюк.
По его словам, если бы «такой наблюдательный совет был в Приватбанк до национализации, проблем удалось бы избежать».
«Раньше из трех членов совета, двое были владельцами банка и всей группы Приват, которой выдавались кредиты. Конечно когда в наблюдательном совете нет независимых членов и еще и она состоит из акционеров банка, она действует в интересах собственников, а не вкладчиков», — заверил чиновник.
Глава наблюдательного совета Приватбанка избран, — Минфин
- Сегодня, 16:00
- Просмотров: 20
Минфин представил главу наблюдательного совета Приватбанка.
Во вторник 17 января прошла первая встреча Наблюдательного совета Приватбанка. Во время нее был избран глава совета Энгин Акчакочу.
Об этом у себя на странице в Facebook написал министр финансов Александр Данилюк.
Новоизбранным председателем наблюдательного совета банка стал Энгин Акчакоча.
«Энгин является легендарным банкиром, который в свое время помог Турции преодолеть финансовый кризис, а сегодня будет помогать отстроить крупнейший банк в стране», — написал Данилюк.
По его словам, если бы «такой наблюдательный совет был в Приватбанк до национализации, проблем удалось бы избежать».
«Раньше из трех членов совета, двое были владельцами банка и всей группы Приват, которой выдавались кредиты. Конечно когда в наблюдательном совете нет независимых членов и еще и она состоит из акционеров банка, она действует в интересах собственников, а не вкладчиков», — заверил чиновник.
Источник: hyser.com.ua
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