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В престижный рейтинг Forbes вошли трое молодых украинцев

  • Автор:samarsky
  • Сегодня, 16:41
  • Просмотров: 21
В престижный рейтинг Forbes вошли трое молодых украинцев
В рейтинг попали основательница международной недели моды Mercedes-Benz Kiev Fashion Days Дарья Шаповалова, дизайнер Анна Каренина и антикоррупционный эксперт Антон Марчук.

Forbes включил в рейтинг успешных людей в возрасте до 30 лет троих украинцев. По мнению экспертов, новаторами в области искусств стали Дарья Шаповалова, основатель sales и PR агентства More Dash, а также международной недели моды Mercedes-Benz Kiev Fashion Days, и дизайнер Анна Каренина, основательница бренда Anna K, – передает «НВ».

Как сообщает Forbes, 29-летняя Дарья Шаповалова помогает налаживать связь между дизайнерами Восточной Европы и крупными рынками, в то время как одежда 21-летней Карениной представлена в 25 странах мира.

В рейтинг новаторов в области права и политики вошел 20-летний Антон Марчук, который является антикоррупционным экспертом, аналитиком и расследователем. Он также известен выступлениями на Мировом Форуме Демократии и Варшавском саммите.

Напомним, в последнем рейтинге Forbes — Порошенко стал богатейшим чиновником Украины.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: hyser.com.ua

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