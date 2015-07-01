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В рейтинг попали основательница международной недели моды Mercedes-Benz Kiev Fashion Days Дарья Шаповалова, дизайнер Анна Каренина и антикоррупционный эксперт Антон Марчук.
Forbes включил в рейтинг успешных людей в возрасте до 30 лет троих украинцев. По мнению экспертов, новаторами в области искусств стали Дарья Шаповалова, основатель sales и PR агентства More Dash, а также международной недели моды Mercedes-Benz Kiev Fashion Days, и дизайнер Анна Каренина, основательница бренда Anna K, – передает «НВ».
Как сообщает Forbes, 29-летняя Дарья Шаповалова помогает налаживать связь между дизайнерами Восточной Европы и крупными рынками, в то время как одежда 21-летней Карениной представлена в 25 странах мира.
В рейтинг новаторов в области права и политики вошел 20-летний Антон Марчук, который является антикоррупционным экспертом, аналитиком и расследователем. Он также известен выступлениями на Мировом Форуме Демократии и Варшавском саммите.
Напомним, в последнем рейтинге Forbes — Порошенко стал богатейшим чиновником Украины.
В престижный рейтинг Forbes вошли трое молодых украинцев
- Сегодня, 16:41
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В рейтинг попали основательница международной недели моды Mercedes-Benz Kiev Fashion Days Дарья Шаповалова, дизайнер Анна Каренина и антикоррупционный эксперт Антон Марчук.
Forbes включил в рейтинг успешных людей в возрасте до 30 лет троих украинцев. По мнению экспертов, новаторами в области искусств стали Дарья Шаповалова, основатель sales и PR агентства More Dash, а также международной недели моды Mercedes-Benz Kiev Fashion Days, и дизайнер Анна Каренина, основательница бренда Anna K, – передает «НВ».
Как сообщает Forbes, 29-летняя Дарья Шаповалова помогает налаживать связь между дизайнерами Восточной Европы и крупными рынками, в то время как одежда 21-летней Карениной представлена в 25 странах мира.
В рейтинг новаторов в области права и политики вошел 20-летний Антон Марчук, который является антикоррупционным экспертом, аналитиком и расследователем. Он также известен выступлениями на Мировом Форуме Демократии и Варшавском саммите.
Напомним, в последнем рейтинге Forbes — Порошенко стал богатейшим чиновником Украины.
Источник: hyser.com.ua
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