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В каких случаях будет производиться перерасчет субсидии на оплату ЖКУ

  • Автор:samarsky
  • Сегодня, 17:00
  • Просмотров: 17
В каких случаях будет производиться перерасчет субсидии на оплату ЖКУ

В Украине потребители вынуждены обращаться за начислением субсидий в связи с высокими тарифами на энергоресурсы. При этом украинцев интересует, в каких случаях размер компенсации может пересчитываться.
 Об этом пишет domik.ua
Как стало известно, условия перерасчета субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, прописаны в постановлении кабинета министров Украины №848 от 21.11.1995 года.

Так, перерасчет субсидии, в пределах установленного срока ее начисления и без обращения граждан, происходит в следующих случаях:

1. Изменение тарифов и цен на услуги, на оплату которых оформлена субсидия.

2. Утверждение правительством нового размера части расходов граждан на оплату ЖКУ, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.

3. В случае решения исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета или местной государственной администрации об утверждении дат начала и окончания отопительного сезона, отличающихся от дат начала и окончания отопительного сезона, на который рассчитывается субсидия.

4. Получение благодаря запросу более точной информации о составе зарегистрированных лиц, которые прописаны в данном жилом помещении, обеспечении граждан коммунальными услугами, жилым помещением, либо о доходах этих лиц.

5. Проведение перерасчета размера оплаты за ЖКУ в случае их непредставления или предоставления не в полном объеме.

6. Изменения социальных нормативов пользования жилищно-коммунальными услугами и социальной нормы жилья.

7. При начислении стоимость тепла без теплосчетчиков и с учетом температуры внешнего воздуха.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: domik.ua

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