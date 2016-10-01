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В Украине потребители вынуждены обращаться за начислением субсидий в связи с высокими тарифами на энергоресурсы. При этом украинцев интересует, в каких случаях размер компенсации может пересчитываться.
Об этом пишет domik.ua
Как стало известно, условия перерасчета субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, прописаны в постановлении кабинета министров Украины №848 от 21.11.1995 года.
Так, перерасчет субсидии, в пределах установленного срока ее начисления и без обращения граждан, происходит в следующих случаях:
1. Изменение тарифов и цен на услуги, на оплату которых оформлена субсидия.
2. Утверждение правительством нового размера части расходов граждан на оплату ЖКУ, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.
3. В случае решения исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета или местной государственной администрации об утверждении дат начала и окончания отопительного сезона, отличающихся от дат начала и окончания отопительного сезона, на который рассчитывается субсидия.
4. Получение благодаря запросу более точной информации о составе зарегистрированных лиц, которые прописаны в данном жилом помещении, обеспечении граждан коммунальными услугами, жилым помещением, либо о доходах этих лиц.
5. Проведение перерасчета размера оплаты за ЖКУ в случае их непредставления или предоставления не в полном объеме.
6. Изменения социальных нормативов пользования жилищно-коммунальными услугами и социальной нормы жилья.
7. При начислении стоимость тепла без теплосчетчиков и с учетом температуры внешнего воздуха.
В каких случаях будет производиться перерасчет субсидии на оплату ЖКУ
- Сегодня, 17:00
- Просмотров: 17
В Украине потребители вынуждены обращаться за начислением субсидий в связи с высокими тарифами на энергоресурсы. При этом украинцев интересует, в каких случаях размер компенсации может пересчитываться.
Об этом пишет domik.ua
Как стало известно, условия перерасчета субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, прописаны в постановлении кабинета министров Украины №848 от 21.11.1995 года.
Так, перерасчет субсидии, в пределах установленного срока ее начисления и без обращения граждан, происходит в следующих случаях:
1. Изменение тарифов и цен на услуги, на оплату которых оформлена субсидия.
2. Утверждение правительством нового размера части расходов граждан на оплату ЖКУ, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.
3. В случае решения исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета или местной государственной администрации об утверждении дат начала и окончания отопительного сезона, отличающихся от дат начала и окончания отопительного сезона, на который рассчитывается субсидия.
4. Получение благодаря запросу более точной информации о составе зарегистрированных лиц, которые прописаны в данном жилом помещении, обеспечении граждан коммунальными услугами, жилым помещением, либо о доходах этих лиц.
5. Проведение перерасчета размера оплаты за ЖКУ в случае их непредставления или предоставления не в полном объеме.
6. Изменения социальных нормативов пользования жилищно-коммунальными услугами и социальной нормы жилья.
7. При начислении стоимость тепла без теплосчетчиков и с учетом температуры внешнего воздуха.
Источник: domik.ua
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