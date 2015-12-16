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Украинское законодательство гласит, что периодической поверке подлежат все счетчики энергоресурсов. Как стало известно, если потребитель отказывается от проведения поверки счетчика газа, то стоимость топлива будет начисляться по граничным объемам потребления.
Об этом пишет domik.ua
В случае, если срок поверки истек, а счетчик газа не поверенный по вине потребителя (например, отказ потребителя в доступе к своим помещениям, где расположены счетчики газа, для их демонтажа или монтажа), меняется режим начисления топлива потребителю. В соответствии с кодексом газораспределительных систем, определение объема потребленного газа осуществляется по граничным нормам потребления. Перерасчет стоимости газа производится со дня последнего контрольного снятия показаний счетчика, до дня предоставления потребителем свободного доступа к счетчику.
Сколько заплатят потребители при счетчике газа, который не был отдан на поверку
Согласно кодексу ГРС, норма объема на одного человека увеличивается с 4,4 до 9,8 куб. м по граничным объемам. Такая норма применяется для квартир, оснащенных только газовой плитой.
Предельные объемы потребления в случае нарушения требований кодекса ГРС, в месяц:
В случае если поверка счетчика не будет осуществлена, стоимость газа в месяц на одного зарегистрированного потребителя возрастет минимум до 67,62 куб. м.
Когда надо поверять прибор учета газа
Межповерочный интервал счетчиков газа указан в паспортах приборов учета и составляет 5 или 8 лет, в зависимости от типа счетчика и производителя. Периодическая поверка, в том числе демонтаж, транспортировка и монтаж счетчиков газа, согласно кодексу газораспределительных систем для физических лиц, осуществляется за счет оператора ГРМ.
Сколько переплатят за газ потребители, которые не произвели обязательную проверку счетчика
- Вчера, 18:53
- Просмотров: 35
Украинское законодательство гласит, что периодической поверке подлежат все счетчики энергоресурсов. Как стало известно, если потребитель отказывается от проведения поверки счетчика газа, то стоимость топлива будет начисляться по граничным объемам потребления.
Об этом пишет domik.ua
В случае, если срок поверки истек, а счетчик газа не поверенный по вине потребителя (например, отказ потребителя в доступе к своим помещениям, где расположены счетчики газа, для их демонтажа или монтажа), меняется режим начисления топлива потребителю. В соответствии с кодексом газораспределительных систем, определение объема потребленного газа осуществляется по граничным нормам потребления. Перерасчет стоимости газа производится со дня последнего контрольного снятия показаний счетчика, до дня предоставления потребителем свободного доступа к счетчику.
Сколько заплатят потребители при счетчике газа, который не был отдан на поверку
Согласно кодексу ГРС, норма объема на одного человека увеличивается с 4,4 до 9,8 куб. м по граничным объемам. Такая норма применяется для квартир, оснащенных только газовой плитой.
Предельные объемы потребления в случае нарушения требований кодекса ГРС, в месяц:
В случае если поверка счетчика не будет осуществлена, стоимость газа в месяц на одного зарегистрированного потребителя возрастет минимум до 67,62 куб. м.
Когда надо поверять прибор учета газа
Межповерочный интервал счетчиков газа указан в паспортах приборов учета и составляет 5 или 8 лет, в зависимости от типа счетчика и производителя. Периодическая поверка, в том числе демонтаж, транспортировка и монтаж счетчиков газа, согласно кодексу газораспределительных систем для физических лиц, осуществляется за счет оператора ГРМ.
Источник: domik.ua
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