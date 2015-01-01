На Черниговщине задержан элитный автомобиль, который пытались вывезти из Украины по поддельным документам

За рулем элитного автомобиля находился 35-летний частный предприниматель, который вместе с пассажиром направлялся в РФ. Таможенному контролю гражданин предоставил необходимые документы на транспортное средство, среди которых была и доверенность на право управления. У сотрудников таможни и пограничников, осуществляющих контроль, возникли основания для более тщательной проверки. Автомобиль был перемещен до «красного» коридора. Подлинность документов проверяли с помощью баз данных Единого реестра специальных бланков нотариальных документов. Выяснили, что бланк данной доверенности было использовано еще в 2013 году. Зато документ, предъявленный к таможенному контролю, был датирован декабрем 2016-го. Позже, при исследовании бланке с помощью спектрального прибора, обнаружили его механическое повреждение в части фамилии и инициалов частного нотариуса, который якобы показал доверенность. Информацию сообщает отдел организации работы ГУ ДФС в Черниговской области.В отношении гражданина таможней возбуждено административное дело по ч. 1, ст.483 Таможенного кодекса Украины, автомобиль задержан. Стоимость транспортного средства будет определена дополнительно. После завершения всех необходимых действий, дело направят на рассмотрение суда.