4ернігів.інфо » Стрічка новин » В Чернигове для участников АТО выделили 128 земельных участков
16 января, на заседании Совета ветеранов АТО, членов их семей и членов семей погибших (умерших) воинов АТО при Черниговском городском совете путем жеребьевки распределили 128 земельных участков у садоводческого товарищества «Гудок» для индивидуального дачного строительства.
Как уже сообщалось ранее, в начале заседания члены Совета ветеранов и земельной комиссии проверили списки претендентов - участников АТО, которые написали заявления о предоставлении земельных участков в городе Чернигове и подали их в отдел обращений граждан городского совета. Всего было подано 425 заявок, которые принимались до 12 января.
Члены Совета допустили к жеребьевке 350 человек. Другие - 75 человек были исключены из-за того, что они не были прописаны в г. Чернигове или имели статус участника боевых действий, но не имели подтверждения, что они являются участниками АТО. Также исключили заявления, которые дублировались.
После нескольких проверок списков члены Совета ветеранов АТО объявили номера земельных участков, которые автоматически без жеребьевки будут выделены для семей погибших участников АТО (2 участка), инвалидам I категории (2 участка), инвалиду второй категории (1 участок). Об этом сообщает пресс-служба Черниговского городского совета.
Затем к барабану загрузили листочки с номерами земельных участков для других претендентов. В ходе жеребьевки были распределены еще 123 участка.
Процесс жеребьевки прошел четко, организованно, в атмосфере уважения к совместно принятых правил и взаимоуважения участников.
Его прямую трансляцию можно было смотреть он-лайн на сайте городского совета.
Те, кто остался на этот раз без земельного участка, смогут принять участие в жеребьевке следующего раза.
В Чернигове для участников АТО выделили 128 земельных участков
- Сегодня, 10:00
- Просмотров: 26
16 января, на заседании Совета ветеранов АТО, членов их семей и членов семей погибших (умерших) воинов АТО при Черниговском городском совете путем жеребьевки распределили 128 земельных участков у садоводческого товарищества «Гудок» для индивидуального дачного строительства.
Как уже сообщалось ранее, в начале заседания члены Совета ветеранов и земельной комиссии проверили списки претендентов - участников АТО, которые написали заявления о предоставлении земельных участков в городе Чернигове и подали их в отдел обращений граждан городского совета. Всего было подано 425 заявок, которые принимались до 12 января.
Члены Совета допустили к жеребьевке 350 человек. Другие - 75 человек были исключены из-за того, что они не были прописаны в г. Чернигове или имели статус участника боевых действий, но не имели подтверждения, что они являются участниками АТО. Также исключили заявления, которые дублировались.
После нескольких проверок списков члены Совета ветеранов АТО объявили номера земельных участков, которые автоматически без жеребьевки будут выделены для семей погибших участников АТО (2 участка), инвалидам I категории (2 участка), инвалиду второй категории (1 участок). Об этом сообщает пресс-служба Черниговского городского совета.
Затем к барабану загрузили листочки с номерами земельных участков для других претендентов. В ходе жеребьевки были распределены еще 123 участка.
Процесс жеребьевки прошел четко, организованно, в атмосфере уважения к совместно принятых правил и взаимоуважения участников.
Его прямую трансляцию можно было смотреть он-лайн на сайте городского совета.
Те, кто остался на этот раз без земельного участка, смогут принять участие в жеребьевке следующего раза.
Источник: 4ernigiv.info
Рекомендуем похожее:
В Чернигове участникам АТО бесплатно полечат зубы
В ходе заседания Совета ветеранов АТО, членов их семей и членов семей погибших (умерших) воинов
Заявки на выделение земельных участков для участников АТО приниматься до 12 ...
4 января, состоялось заседание Совета ветеранов АТО, членов их семей и членов семей погибших
Черниговский городской совет предоставит 120 земельных участков участникам ...
Черниговский городской совет на очередной сессии в декабре планирует предоставить участникам АТО
В Чернигове участники АТО получат землю
Черниговский городской совет предоставит 120 земельных участков участникам АТО для дачного
Земельный участок в «наследство» от Героя Небесной сотни
по Состоянию на 25 декабря 2014 года 144 гражданина - члена семей, которые потеряли близких во
В Украине ежеминутно регистрируют 5 земельных участков. В Чернигове за этот ...
«На прошлой неделе мы вышли на рекордные показатели регистрации земельных участков. За день органы
Черниговский биатлонист-паралимпиец Игорь Рептюх на кубке ми... Жителям частного сектора, за мусор возле своих домов, грозит... На обновленные маршруты в Чернигове выйдут 30 новых автобусо... Новые договоры с перевозчиками - новые маршруты (видео) Биалонистка Ирина Варвинец - лучшая спортсменка области. А е... Как директора школ пользуются компьютером? (видео)
Добавить комментарий!