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22 січня, у неділю, об 11:00 у Чернігові біля Катерининської церкви відбудеться громадський захід з нагоди Дня Соборності України.
У програмі заходу:
· молебень за єдність України;
· покладання квітів до пам’ятного знаку «Борцям за волю та незалежність України», пам’ятного каменю «Борцям за волю України»;
· виступи істориків, представників влади і громадських об’єднань, учасників АТО, вимушених переселенців.
Після мітингу його учасники утворять «живий ланцюг». Завершиться захід спільним виконанням Державного Гімну України та колективним фотографуванням.
Початок заходу: 11:00 год. 22 січня 2017 року
Організатори: Чернігівське обласне об’єднання Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім. Т. Г. Шевченка, Чернігівська обласна організація Народного Руху України, ГО «Єдина родина Чернігівщини» за сприяння Чернігівської облдержадміністрації та Українського інституту національної пам’яті.
Громадський захід до Дня Соборності України
- Сегодня, 11:00
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22 січня, у неділю, об 11:00 у Чернігові біля Катерининської церкви відбудеться громадський захід з нагоди Дня Соборності України.
У програмі заходу:
· молебень за єдність України;
· покладання квітів до пам’ятного знаку «Борцям за волю та незалежність України», пам’ятного каменю «Борцям за волю України»;
· виступи істориків, представників влади і громадських об’єднань, учасників АТО, вимушених переселенців.
Після мітингу його учасники утворять «живий ланцюг». Завершиться захід спільним виконанням Державного Гімну України та колективним фотографуванням.
Початок заходу: 11:00 год. 22 січня 2017 року
Організатори: Чернігівське обласне об’єднання Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім. Т. Г. Шевченка, Чернігівська обласна організація Народного Руху України, ГО «Єдина родина Чернігівщини» за сприяння Чернігівської облдержадміністрації та Українського інституту національної пам’яті.
Источник: 4ernigiv.info
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