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Общественное мероприятие ко Дню Соборности Украины

  • Автор:samarsky
  • Сегодня, 11:00
  • Просмотров: 21
Общественное мероприятие ко Дню Соборности Украины
22 января, в воскресенье, в 11:00 в Чернигове возле Екатерининской церкви состоится общественное мероприятие по случаю Дня Соборности Украины.
 
В программе мероприятия:
· Молебен за единство Украины;
· Возложение цветов к памятному знаку «Борцам за свободу и независимость Украины», памятного камня «Борцам за волю Украины»;
· Выступления историков, представителей власти и общественных объединений, участников АТО, вынужденных переселенцев.
 
После митинга его участники образуют «живую цепь». Завершится мероприятие совместным исполнением Государственного Гимна Украины и коллективным фотографированием.
 
Начало мероприятия: 11:00 ч. 22 января 2017
 
Организаторы: Черниговское областное объединение Всеукраинского общества «Просвита» им. Т. Г. Шевченко, Черниговская областная организация Народного Руха Украины, ОО «Единая семья Черниговщины» при содействии Черниговской облгосадминистрации и Украинского института национальной памяти.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 4ernigiv.info

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