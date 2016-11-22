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Изменения в акцизном налоге с 1 января 2017

  • Автор:samarsky
  • Сегодня, 11:35
  • Просмотров: 10
Изменения в акцизном налоге с 1 января 2017
Законом Украины от 20 декабря 2016 № 1791-VIII "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2017 году» отменен акцизный налог на реализацию субъектами хозяйствования розничной торговли горючего.
С 1 января 2017 остается акцизный налог с розничной торговли пивом, алкогольными напитками, табачными изделиями, табаком и промышленными заменителями табака, реализуемых в соответствии с подпунктом 213.1.9 пункта 213.1 статьи 213 Налогового кодекса Украины в размере 5 процентов.

Информацию сообщает отдел организации работы ГУ ДФС в Черниговской области.  шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 4ernigiv.info

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