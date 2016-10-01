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Персоналом пограничного отряда обеспечен неприкосновенность государственной границы Украины, бесперебойную работу всех пунктов пропуска и надлежащую безопасность лиц, пересекающих государственную границу.
Через государственную границу Украины в установленном порядке пропущено 4,5 тыс. Человек и 1,1 тыс. Транспортных средств, таким образом за сутки зафиксировано уменьшение пассажирского и транспортного потоков на 71% и 27% соответственно.
Об этом сообщает начальник пресс-службы подполковник О.В.Дудко
Через государственную границу не пропущено 2 человека
Оперативная сводка от пограничников
- Сегодня, 12:31
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Персоналом пограничного отряда обеспечен неприкосновенность государственной границы Украины, бесперебойную работу всех пунктов пропуска и надлежащую безопасность лиц, пересекающих государственную границу.
Через государственную границу Украины в установленном порядке пропущено 4,5 тыс. Человек и 1,1 тыс. Транспортных средств, таким образом за сутки зафиксировано уменьшение пассажирского и транспортного потоков на 71% и 27% соответственно.
Об этом сообщает начальник пресс-службы подполковник О.В.Дудко
Через государственную границу не пропущено 2 человека
Источник: 4ernigiv.info
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