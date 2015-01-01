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Что украинцы искали на OLX в 2016 году?

  • Автор:samarsky
  • Сегодня, 12:33
  • Просмотров: 33
Что украинцы искали на OLX в 2016 году?
Команда ресурса OLX подвела итоги года и выяснила, чем чаще всего интересовались пользователи и что именно искали в 2016 году.

В топе рейтинга оказался iPhone — число запросов различных моделей «яблочного» телефона позволило ему обойти прежде неизменного лидера запросов украинцев — «велосипед». Как и раньше, чаще всего iPhone искали с устройств на платформе iOS.

В топ-10 вошли востребованные потребительские товары: платье, босоножки, кроссовки, куртка, туфли и купальник. Вторую половину топ-10 открывает китайский планшет Jeka JК. Также в рейтинг вошел еще один бренд — Nike, он занял 9 место.

В рейтинге брендов, кроме уже названных, популярные Zara, Adidas, а также фэшн-марки Guess, Tommy Hilfiger и Chanel.

Интересы украинцев в сфере транспорта остаются стабильными — в основном это средства передвижения для досуга или сельского хозяйства. Первое место, как всегда, за велосипедом. Сразу за ним — мотоблоки и минитракторы. Активно искали также лодки, скутеры. Часто интересуются и газобаллонным оборудованием для авто.

В категории «Электроника», кроме запросов «iPhone» и «Jeka JK», в ТОП попали мобильные устройства — планшеты и ноутбуки. При этом настольные компьютеры в 10-ку не попали. Также интересовались холодильниками, телевизорами, мониторами и колонками. В десятке лидеров также оказалась и модная нынче электронная сигарета.

Товары для детей сохраняют внимание пользователей, тем более, что их каталог на OLX — один из самых широких. Пользователями в первую очередь интересны коляски и комбинезоны. Памперсы, ходунки и кроватки также часто ищут.

Примечательно, что ощутимые различия есть между запросами пользователей разных устройств. К примеру, с десктопов гораздо чаще ищут предметы для быта или сельского хозяйства, а с iPhone — модные бренды и одежду. Среди пользователей Windows Phone лидером поиска оказался флагман на этой операционной системе — марка Lumia.

Самые популярные запросы на OLX c мобильных устройств за 2016 год

Топ-10 запросов через Android
1. Велосипед
2. Платье
3. Босоножки
4. Кроссовки
5. Диван
6. Куртка
7. iPhone
8. Туфли
9. Джинсы
10. Купальник


Топ-10 запросов через iOS
1. iPhone 5
2. Платье
3. Nike
4. Босоножки
5. iPhone
6. Кроссовки
7. Zara
8. Купальник
9. Туфли
10. Велосипед


Топ-10 запросов через Windows Phone
1. Велосипед
2. Lumia
3. Платье
4. Куртка
5. Диван
6. iPhone
7. Кроссовки
8. Ноутбук
9. Ботинки
10. Обменшаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 4ernigiv.info

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