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23, 26, 29 января 2017 активисты Черниговской областной организации ВО «Свобода» инициируют и принимают участие в ряде мероприятий в память Героев Крут.
23 января 2017 в Бахмаче в районном доме культуры состоится творческий вечер лидера группы «Тень Солнца» Сергея Василюка по случаю памяти Героев боев под Бахмачем и Крутами. После выступления бахмачаны примут участие в факельном шествии "Бахмач, Круты. Вы не забыты".
Начало в 15:00
26 января 2017 в Ичне состоится факельное шествие, посвященное памяти Героев боев под Крутами и Бахмачем 1918 года.
Сбор в 17:30 у часовни Героев Небесной Сотни.
29 января 2017 свободовцы во главе с Председателем Всеукраинского объединения «Свобода» Олегом Тягнибоком примут участие митинга, который состоится на территории мемориального комплекса «Памяти Героев Крут».
Начало в 12:00.
Также в этот день в Нежине запланирована факельное шествие в честь Героев боев под Крутами и Бахмачем.
Сбор на площади им. Ивана Франко.
Начало в 17:30
На Черниговщине состоится ряд мероприятий в честь Героев Крут
- Сегодня, 12:42
- Просмотров: 32
23, 26, 29 января 2017 активисты Черниговской областной организации ВО «Свобода» инициируют и принимают участие в ряде мероприятий в память Героев Крут.
23 января 2017 в Бахмаче в районном доме культуры состоится творческий вечер лидера группы «Тень Солнца» Сергея Василюка по случаю памяти Героев боев под Бахмачем и Крутами. После выступления бахмачаны примут участие в факельном шествии "Бахмач, Круты. Вы не забыты".
Начало в 15:00
26 января 2017 в Ичне состоится факельное шествие, посвященное памяти Героев боев под Крутами и Бахмачем 1918 года.
Сбор в 17:30 у часовни Героев Небесной Сотни.
29 января 2017 свободовцы во главе с Председателем Всеукраинского объединения «Свобода» Олегом Тягнибоком примут участие митинга, который состоится на территории мемориального комплекса «Памяти Героев Крут».
Начало в 12:00.
Также в этот день в Нежине запланирована факельное шествие в честь Героев боев под Крутами и Бахмачем.
Сбор на площади им. Ивана Франко.
Начало в 17:30
Источник: Пресс-служба Черниговской областной организации ВО «Свобода»
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