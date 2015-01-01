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Клуб «Краевед» приглашает!

  • Автор:samarsky
  • Сегодня, 13:00
  • Просмотров: 28
Клуб «Краевед» приглашает!
25 января в 11 час. в конференц-зале Черниговской ОУНБ им. В Г. Короленко (проспект Мира, 41) состоится презентация сборника стихов черниговского журналиста Алексея Маслова «Неси звезду».

За дополнительной информацией обращаться:
Ирина Каганова, тел. (0462) 77-51-57шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 4ernigiv.info

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