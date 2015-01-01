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25 января в 11 час. в конференц-зале Черниговской ОУНБ им. В Г. Короленко (проспект Мира, 41) состоится презентация сборника стихов черниговского журналиста Алексея Маслова «Неси звезду».
За дополнительной информацией обращаться:
Ирина Каганова, тел. (0462) 77-51-57
Клуб «Краевед» приглашает!
- Сегодня, 13:00
- Просмотров: 28
25 января в 11 час. в конференц-зале Черниговской ОУНБ им. В Г. Короленко (проспект Мира, 41) состоится презентация сборника стихов черниговского журналиста Алексея Маслова «Неси звезду».
За дополнительной информацией обращаться:
Ирина Каганова, тел. (0462) 77-51-57
Источник: 4ernigiv.info
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