﻿﻿ Черниговцев зазывают к птичьим кормушкам: давайте вместе сосчитаем пернатых! » 4ернигов.инфо | Новости Чернигова | Новини Чернігова
Сегодня
﻿
bg-login img-registrРегистрация
﻿
» » Черниговцев зазывают к птичьим кормушкам: давайте вместе сосчитаем пернатых!
Besucherzahler
счетчик посещений
﻿

Черниговцев зазывают к птичьим кормушкам: давайте вместе сосчитаем пернатых!

  • Автор:samarsky
  • Сегодня, 13:07
  • Просмотров: 28
Черниговцев зазывают к птичьим кормушкам: давайте вместе сосчитаем пернатых!

Зимний учет птиц иногда называют еще Рождественским. Традиция учета птиц родилась в 1990г. в США, когда редактор орнитологического журнала Bird-Lore Фрэнк Чэпмен предложил новый способ проведения Рождественского охоты - с биноклем в руках вместо оружия.

По его призыву впервые 26 человек провели этот праздничный день вместе с птичками, наблюдая и изучая их, радуясь их полета и свободе.

С этого времени "привычка" учитывать птиц в Рождественские дни широко распространилась на территории США, Канады, Латинской Америки, Карибских и некоторых Тихоокеанских островов.

Сегодня более чем 50 000 людей учитывают птиц.

В этом зимнем мероприятии могут участвовать все желающие - ведь каждому под силу записывать количество и виды птиц, увиденных в течение часа у кормушки во дворе, в городском саду, сквере или городской водоеме.

Во время этой акции мы не считаем птиц в лесах, на полях или водоемах за пределами населенных пунктов.

Главная цель зимнего учета - выяснить численность птиц и виды, которые остались зимовать рядом с нашими домами.

Ежегодно благодаря данным, присланным участниками со всех уголков страны, мы знаем, какие именно виды чаще всего встречаются в это время в населенных пунктах.

Большой зимний учет птиц дает также возможность наблюдать за интересными явлениями в птичьем мире.

Конечно, эти результаты не могут дать точного ответа, сколько именно птиц зимует в украинских городах и селах, но благодаря собранным данным, мы ежегодно можем отслеживать потенциальные изменения и узнавать, перекликаются они с результатами научных исследований, сделанных профессиональными орнитологами.

Поэтому приглашаем всех к участию в международном Зимнем учете птиц города Чернигов 18 - 25 января 2016 года.

Более подробную информацию можно получить в администрации регионального ландшафтного парка «Яловщина»: Тел. моб. +38 (066) 234-13-55;
е-mail: yalivschyna_rlp@ukr.netшаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

Добавить комментарий!

﻿
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:

Рекомендуем похожее:

На Черниговщине перелетные птицы во время непогоды спутали заасфальтированн ...

Убийственная урбанизация: на Черниговщине около сотни перелетных птиц спутали сырую

Из-за охотников птицы-носороги оказались на грани вымирания

На «черных рынках Китая» одним из популярных товаров остаются каски птиц-носорогов, обитающих на

20 апреля - День китайского языка

Вот уже третий год (начиная с 2010 года), по инициативе ООН, 20 апреля весь мир отмечает День

В Черниговских лесах появился хищник

Таковы законы природы — выживает сильнейший. Утром насыпал семечки в кормушку. Как всегда.

Поездка в Межигорье 23 августа!

23 августа приглашаем всех желающих посетить бывшую резиденцию IV президента Украины в Межигорье!

Птиц из Менского зоопарка выпускают на свободу, где их подкармливают в пари ...

В последнее время Менский зоопарк переживает не лучшие времена своего существования. Животные
﻿
Видео
Черниговский биатлонист-паралимпиец Игорь Рептюх на кубке ми... Жителям частного сектора, за мусор возле своих домов, грозит... На обновленные маршруты в Чернигове выйдут 30 новых автобусо... Новые договоры с перевозчиками - новые маршруты (видео) Биалонистка Ирина Варвинец - лучшая спортсменка области. А е... Как директора школ пользуются компьютером? (видео)
Блоги последние
cuarzo Podatkova РА Lokos Культура Чернигова
4ernigiv.info - черниговский новостной портал
Наши контакты:
тел: (093) 911-11-66; (097) 878 47 08
mail: 4ernigiv.info@gmail.com
Реклама на сайте. Наши контакты:
(093) 911-11-66;
(096) 611-11-13
(099) 304-45-67
mail: info@lokos.cn.ua
сайт: lokos.cn.ua
Разработан dWEBelki © 2015
﻿
Логин
Пароль
Запомнить
Соц.сети