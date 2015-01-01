Черниговцев зазывают к птичьим кормушкам: давайте вместе сосчитаем пернатых!

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Зимний учет птиц иногда называют еще Рождественским. Традиция учета птиц родилась в 1990г. в США, когда редактор орнитологического журнала Bird-Lore Фрэнк Чэпмен предложил новый способ проведения Рождественского охоты - с биноклем в руках вместо оружия.
По его призыву впервые 26 человек провели этот праздничный день вместе с птичками, наблюдая и изучая их, радуясь их полета и свободе.
С этого времени "привычка" учитывать птиц в Рождественские дни широко распространилась на территории США, Канады, Латинской Америки, Карибских и некоторых Тихоокеанских островов.
Сегодня более чем 50 000 людей учитывают птиц.
В этом зимнем мероприятии могут участвовать все желающие - ведь каждому под силу записывать количество и виды птиц, увиденных в течение часа у кормушки во дворе, в городском саду, сквере или городской водоеме.
Во время этой акции мы не считаем птиц в лесах, на полях или водоемах за пределами населенных пунктов.
Главная цель зимнего учета - выяснить численность птиц и виды, которые остались зимовать рядом с нашими домами.
Ежегодно благодаря данным, присланным участниками со всех уголков страны, мы знаем, какие именно виды чаще всего встречаются в это время в населенных пунктах.
Большой зимний учет птиц дает также возможность наблюдать за интересными явлениями в птичьем мире.
Конечно, эти результаты не могут дать точного ответа, сколько именно птиц зимует в украинских городах и селах, но благодаря собранным данным, мы ежегодно можем отслеживать потенциальные изменения и узнавать, перекликаются они с результатами научных исследований, сделанных профессиональными орнитологами.
Поэтому приглашаем всех к участию в международном Зимнем учете птиц города Чернигов 18 - 25 января 2016 года.
Более подробную информацию можно получить в администрации регионального ландшафтного парка «Яловщина»: Тел. моб. +38 (066) 234-13-55;
е-mail: yalivschyna_rlp@ukr.net
Черниговцев зазывают к птичьим кормушкам: давайте вместе сосчитаем пернатых!
- Сегодня, 13:07
- Просмотров: 28
Зимний учет птиц иногда называют еще Рождественским. Традиция учета птиц родилась в 1990г. в США, когда редактор орнитологического журнала Bird-Lore Фрэнк Чэпмен предложил новый способ проведения Рождественского охоты - с биноклем в руках вместо оружия.
По его призыву впервые 26 человек провели этот праздничный день вместе с птичками, наблюдая и изучая их, радуясь их полета и свободе.
С этого времени "привычка" учитывать птиц в Рождественские дни широко распространилась на территории США, Канады, Латинской Америки, Карибских и некоторых Тихоокеанских островов.
Сегодня более чем 50 000 людей учитывают птиц.
В этом зимнем мероприятии могут участвовать все желающие - ведь каждому под силу записывать количество и виды птиц, увиденных в течение часа у кормушки во дворе, в городском саду, сквере или городской водоеме.
Во время этой акции мы не считаем птиц в лесах, на полях или водоемах за пределами населенных пунктов.
Главная цель зимнего учета - выяснить численность птиц и виды, которые остались зимовать рядом с нашими домами.
Ежегодно благодаря данным, присланным участниками со всех уголков страны, мы знаем, какие именно виды чаще всего встречаются в это время в населенных пунктах.
Большой зимний учет птиц дает также возможность наблюдать за интересными явлениями в птичьем мире.
Конечно, эти результаты не могут дать точного ответа, сколько именно птиц зимует в украинских городах и селах, но благодаря собранным данным, мы ежегодно можем отслеживать потенциальные изменения и узнавать, перекликаются они с результатами научных исследований, сделанных профессиональными орнитологами.
Поэтому приглашаем всех к участию в международном Зимнем учете птиц города Чернигов 18 - 25 января 2016 года.
Более подробную информацию можно получить в администрации регионального ландшафтного парка «Яловщина»: Тел. моб. +38 (066) 234-13-55;
е-mail: yalivschyna_rlp@ukr.net
Источник: 0462.ua
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