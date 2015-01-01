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Директорам областных учреждений культуры продлили контракты

  • Автор:samarsky
  • Сегодня, 13:30
  • Просмотров: 32
Директорам областных учреждений культуры продлили контракты
Еще пять лет Нежинский академический украинский драматический театр имени Н.Н. Коцюбинского будет возглавлять Юрий Муквич, а Черниговский областной филармонический центр фестивалей и концертных программ – Сергей Теребун.

Решение о продлении контрактов приняли вчера, 18 января, на заседании конкурсной комиссии в облгосадминистрации. Собрание провела председатель конкурсной комиссии, заместитель председателя – руководитель аппарата ОГА Наталья Романова.

Соответствующая комиссия утвердила кандидатуры Юрия Муквича и Сергея Теребун на должности руководителей.

Во время собеседования директор Нежинского театра Юрий Муквич, который возглавляет учреждение с 2000 года, рассказал о планах развития театра на ближайшие годы.

В целях пополнения коллектива новыми талантами при театре планируют открыть актерскую студию для взрослых. Если желающих окажется много – через два года заработают и детские группы. Также в перспективе открытие малой сцены, создание летнего театра, строительство квартир для работников заведения и закупка новой звуковой техники.

Сергея Теребун был назначен на должность генерального директора филармонического центра в начале прошлого года. Поэтому в ходе собеседования он отчитался о годе деятельности и поделился с присутствующими проектом развития учреждения.

Одним из достижений за год Сергей Теребун считает сокращение четырех заместителей. Сэкономленные средства потратили на создание продюсерского центра, режиссерской и организационной группы, которые занимаются проведением гастрольной и концертной деятельности.

В ближайшее время Департамент культуры и туризма, национальностей и религий ОГА осуществит необходимые шаги по назначению руководителей учреждений культуры в соответствии с действующим законодательством.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: Департамент информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Черниговской облгосадминистрации

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