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Происшествие случилось сегодня, 19 января, около девяти часов утра возле отделения почтовой связи Чернигова (проспект Мира, 28). Об этом пишет «Высокий Вал».
Неудачным оказался рейс для троллейбуса № 6 – штанга переломилась пополам на ходу прямо посреди дороги. К счастью, запчасть зависла в воздухе, поэтому никто из участников дорожного движения не пострадал.
Сначала водитель пытался самостоятельно устранить неисправности, но потом понял что это ему не удастся, потому выпустил пассажиров и отцепил вторую штангу, чтобы не создавать пробки для других троллейбусов.
В Чернигове у троллейбуса на ходу переломилась штанга (фото)
- Сегодня, 13:10
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Происшествие случилось сегодня, 19 января, около девяти часов утра возле отделения почтовой связи Чернигова (проспект Мира, 28). Об этом пишет «Высокий Вал».
Неудачным оказался рейс для троллейбуса № 6 – штанга переломилась пополам на ходу прямо посреди дороги. К счастью, запчасть зависла в воздухе, поэтому никто из участников дорожного движения не пострадал.
Сначала водитель пытался самостоятельно устранить неисправности, но потом понял что это ему не удастся, потому выпустил пассажиров и отцепил вторую штангу, чтобы не создавать пробки для других троллейбусов.
Источник: Высокий вал
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