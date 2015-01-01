Паралимпиец из Чернигова – двукратный чемпион Кубка мира

Престижные соревнования впервые прошли в Украине. Игорь Рептюх выступил в двух лыжных гонках – спринте (7,5 км) классическим стилем и 20-километровом забеге свободным стилем.В обоих случаях 22-летнему лыжнику из Чернигова не было равных среди спортсменов с поражениями опорно-двигательного аппарата.Это далеко не первый успех спортсмена, у которого отсутствуют пальцы на левой руке. В 2012 году он выигрывал золотую и серебряную медали на Кубке мира, а в 2013 году стал главной звездой чемпионата мир, где завоевал золотую награду в биатлоне, серебро в эстафетной гонке и две бронзы – в биатлонном спринте и 20-километровой лыжной гонке.За 3 место в общем зачете Кубка мира по биатлону сезона 2012-2013 годов Игорь Рептюх получил малый хрустальный глобус, стал победителем и бронзовым призером финала Кубка мира 2013 года.В 2014 году на его счету 6 серебряных и 1 бронзовая медаль на престижных турнирах. В том числе – серебро зимних Паралимпийских игр, добытое в эстафетной команде.На Чемпионате мира 2015 году Игорь Рептюх выиграл бронзовую медаль в 20-километровой лыжной гонке.