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Паралимпиец из Чернигова – двукратный чемпион Кубка мира

  • Автор:samarsky
  • Сегодня, 14:30
  • Просмотров: 25
Паралимпиец из Чернигова – двукратный чемпион Кубка мира
На Кубке мира Международного паралимпийского комитета по лыжным гонкам и биатлону наш земляк Игорь Рептюх завоевал две золотые медали.

Престижные соревнования впервые прошли в Украине. Игорь Рептюх выступил в двух лыжных гонках – спринте (7,5 км) классическим стилем и 20-километровом забеге свободным стилем.

В обоих случаях 22-летнему лыжнику из Чернигова не было равных среди спортсменов с поражениями опорно-двигательного аппарата.

Это далеко не первый успех спортсмена, у которого отсутствуют пальцы на левой руке. В 2012 году он выигрывал золотую и серебряную медали на Кубке мира, а в 2013 году стал главной звездой чемпионата мир, где завоевал золотую награду в биатлоне, серебро в эстафетной гонке и две бронзы – в биатлонном спринте и 20-километровой лыжной гонке.

За 3 место в общем зачете Кубка мира по биатлону сезона 2012-2013 годов Игорь Рептюх получил малый хрустальный глобус, стал победителем и бронзовым призером финала Кубка мира 2013 года.

В 2014 году на его счету 6 серебряных и 1 бронзовая медаль на престижных турнирах. В том числе – серебро зимних Паралимпийских игр, добытое в эстафетной команде.

На Чемпионате мира 2015 году Игорь Рептюх выиграл бронзовую медаль в 20-километровой лыжной гонке.
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Источник: 0462.ua

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