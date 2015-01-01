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Вчера около 9 часов утра в Варве на перекрестке двух улиц произошло ДТП с участием рейсового автобуса, перевозившего пассажиров из Прилук в село Иванковцы.
На перекрестке столкнулись пассажирский автобус марки ПАЗ, автомобиль ГАЗ, перевозивший хлеб и легковой автомобиль ВАЗ-2110.
В результате столкновения 41-летний водитель рейсового автобуса получил травму ноги. У 34-летней пассажирки этого автобуса – перелом носа и закрытая черепная травма.
Черепно-мозговая травма диагностирована медиками и у 45-летнего водителя грузового автомобиля.
Все пострадавшие доставлены в Варвинскую центральную райбольницу для оказания медицинской помощи.
Для деблокирования и высвобождения зажатого в кабине рейсового автобуса водителя пришлось прибегнуть к помощи местных спасателей.
Рейсовый автобус попал в аварию на одной черниговских дорог
- Сегодня, 15:00
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Вчера около 9 часов утра в Варве на перекрестке двух улиц произошло ДТП с участием рейсового автобуса, перевозившего пассажиров из Прилук в село Иванковцы.
На перекрестке столкнулись пассажирский автобус марки ПАЗ, автомобиль ГАЗ, перевозивший хлеб и легковой автомобиль ВАЗ-2110.
В результате столкновения 41-летний водитель рейсового автобуса получил травму ноги. У 34-летней пассажирки этого автобуса – перелом носа и закрытая черепная травма.
Черепно-мозговая травма диагностирована медиками и у 45-летнего водителя грузового автомобиля.
Все пострадавшие доставлены в Варвинскую центральную райбольницу для оказания медицинской помощи.
Для деблокирования и высвобождения зажатого в кабине рейсового автобуса водителя пришлось прибегнуть к помощи местных спасателей.
Источник: Управление ГСЧС в Черниговской области
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