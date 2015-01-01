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Рейсовый автобус попал в аварию на одной черниговских дорог

  • Автор:samarsky
  • Сегодня, 15:00
  • Просмотров: 38
Рейсовый автобус попал в аварию на одной черниговских дорог

Вчера около 9 часов утра в Варве на перекрестке двух улиц произошло ДТП с участием рейсового автобуса, перевозившего пассажиров из Прилук в село Иванковцы.

На перекрестке столкнулись пассажирский автобус марки ПАЗ, автомобиль ГАЗ, перевозивший хлеб и легковой автомобиль ВАЗ-2110.

В результате столкновения 41-летний водитель рейсового автобуса получил травму ноги. У 34-летней пассажирки этого автобуса – перелом носа и закрытая черепная травма.

Черепно-мозговая травма диагностирована медиками и у 45-летнего водителя грузового автомобиля.

Все пострадавшие доставлены в Варвинскую центральную райбольницу для оказания медицинской помощи.

Для деблокирования и высвобождения зажатого в кабине рейсового автобуса водителя пришлось прибегнуть к помощи местных спасателей.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: Управление ГСЧС в Черниговской области

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