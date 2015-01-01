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Воду в Десне будут освятили Киевский и Московский патриархаты

  • Автор:samarsky
  • Сегодня, 16:00
  • Просмотров: 26
Воду в Десне будут освятили Киевский и Московский патриархаты
19 января, в честь праздника Крещение в Чернигове будет проведено два обряда освящения воды.

По информации управления культуры Черниговского городского совета, в этот день на городском пляже «Золотой берег» будет проведен обряд освящения воды священнослужителями Киевского патриархата УПЦ.

Священники УПЦ МП те же мероприятия проведут ниже по течению реки – возле базы «Химик».

Начало мероприятий - ориентировочно в 12:00.

Городской голова Владислав Атрошенко подписал распоряжение «О проведении в Чернигове мероприятий по празднованию Крещения Господня».

В нем определяются службы и структурные подразделения, ответственные за организацию обустройства и безопасности этих мероприятий.

В частности, предусмотрено обеспечение общественного порядка в местах проведения массовых мероприятий работниками патрульной полиции и отдела Национальной полиции, дежурство скорой помощи, спасателей и спасательной техники во время проведения массовых мероприятий на реке Десна.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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