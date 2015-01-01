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19 января, в честь праздника Крещение в Чернигове будет проведено два обряда освящения воды.
По информации управления культуры Черниговского городского совета, в этот день на городском пляже «Золотой берег» будет проведен обряд освящения воды священнослужителями Киевского патриархата УПЦ.
Священники УПЦ МП те же мероприятия проведут ниже по течению реки – возле базы «Химик».
Начало мероприятий - ориентировочно в 12:00.
Городской голова Владислав Атрошенко подписал распоряжение «О проведении в Чернигове мероприятий по празднованию Крещения Господня».
В нем определяются службы и структурные подразделения, ответственные за организацию обустройства и безопасности этих мероприятий.
В частности, предусмотрено обеспечение общественного порядка в местах проведения массовых мероприятий работниками патрульной полиции и отдела Национальной полиции, дежурство скорой помощи, спасателей и спасательной техники во время проведения массовых мероприятий на реке Десна.
Воду в Десне будут освятили Киевский и Московский патриархаты
- Сегодня, 16:00
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19 января, в честь праздника Крещение в Чернигове будет проведено два обряда освящения воды.
По информации управления культуры Черниговского городского совета, в этот день на городском пляже «Золотой берег» будет проведен обряд освящения воды священнослужителями Киевского патриархата УПЦ.
Священники УПЦ МП те же мероприятия проведут ниже по течению реки – возле базы «Химик».
Начало мероприятий - ориентировочно в 12:00.
Городской голова Владислав Атрошенко подписал распоряжение «О проведении в Чернигове мероприятий по празднованию Крещения Господня».
В нем определяются службы и структурные подразделения, ответственные за организацию обустройства и безопасности этих мероприятий.
В частности, предусмотрено обеспечение общественного порядка в местах проведения массовых мероприятий работниками патрульной полиции и отдела Национальной полиции, дежурство скорой помощи, спасателей и спасательной техники во время проведения массовых мероприятий на реке Десна.
Источник: 0462.ua
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