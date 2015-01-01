Незаконную пристройку рядом с ужасной коробкой, черниговские власти намерены снести

В прошлом году возле давно критикуемой черниговцами стеклянной «коробки» рядом с «Мегацентром» появилась серая пристройка.В управлении архитектуры и градостроительства сообщили, что на этом месте должна была появиться летняя площадка, на которую были согласованы документы. Однако позже владелец передумал и построил стационарное помещение для кафе.Владислав Атрошенко на совещании в городском совете рассказал, что общался с известным бизнесменом – Сергеем Берестовым – и якобы предупреждал того насчет незаконности строительства.Мэр пообещал, что попросил юристов горсовета вместе с полицией довести дело до суда и снести сооружение.