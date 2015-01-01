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Пристройку рядом с магазином КОСМО, расположенном возле ТРЦ Мегацентр (на перекрестке ул. Киевской и пр. Мира), мэр Чернигова Владислав Атрошенко намерен убрать, пишет ЧеLine.
В прошлом году возле давно критикуемой черниговцами стеклянной «коробки» рядом с «Мегацентром» появилась серая пристройка.
В управлении архитектуры и градостроительства сообщили, что на этом месте должна была появиться летняя площадка, на которую были согласованы документы. Однако позже владелец передумал и построил стационарное помещение для кафе.
Владислав Атрошенко на совещании в городском совете рассказал, что общался с известным бизнесменом – Сергеем Берестовым – и якобы предупреждал того насчет незаконности строительства.
Мэр пообещал, что попросил юристов горсовета вместе с полицией довести дело до суда и снести сооружение.
Незаконную пристройку рядом с ужасной коробкой, черниговские власти намерены снести
- Сегодня, 14:29
- Просмотров: 37
Пристройку рядом с магазином КОСМО, расположенном возле ТРЦ Мегацентр (на перекрестке ул. Киевской и пр. Мира), мэр Чернигова Владислав Атрошенко намерен убрать, пишет ЧеLine.
В прошлом году возле давно критикуемой черниговцами стеклянной «коробки» рядом с «Мегацентром» появилась серая пристройка.
В управлении архитектуры и градостроительства сообщили, что на этом месте должна была появиться летняя площадка, на которую были согласованы документы. Однако позже владелец передумал и построил стационарное помещение для кафе.
Владислав Атрошенко на совещании в городском совете рассказал, что общался с известным бизнесменом – Сергеем Берестовым – и якобы предупреждал того насчет незаконности строительства.
Мэр пообещал, что попросил юристов горсовета вместе с полицией довести дело до суда и снести сооружение.
Источник: сheline.com.ua
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