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Незаконную пристройку рядом с ужасной коробкой, черниговские власти намерены снести

  • Автор:samarsky
  • Сегодня, 14:29
  • Просмотров: 37
Незаконную пристройку рядом с ужасной коробкой, черниговские власти намерены снести

Пристройку рядом с магазином КОСМО, расположенном возле ТРЦ Мегацентр (на перекрестке ул. Киевской и пр. Мира), мэр Чернигова Владислав Атрошенко намерен убрать, пишет ЧеLine.

В прошлом году возле давно критикуемой черниговцами стеклянной «коробки» рядом с «Мегацентром» появилась серая пристройка.

В управлении архитектуры и градостроительства сообщили, что на этом месте должна была появиться летняя площадка, на которую были согласованы документы. Однако позже владелец передумал и построил стационарное помещение для кафе.

Владислав Атрошенко на совещании в городском совете рассказал, что общался с известным бизнесменом – Сергеем Берестовым – и якобы предупреждал того насчет незаконности строительства.

Мэр пообещал, что попросил юристов горсовета вместе с полицией довести дело до суда и снести сооружение.
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Источник: сheline.com.ua

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