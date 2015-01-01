Стало известно, сколько заплатят черниговцы за свет с 1 марта

В частности, те, кто вкладывается в минимальный объем потребления (до 100 кВт/ч), будут платить в месяц на 26% или 18,6 гривен больше. В основном это коснется граждан с очень низкими доходами.Украинские семьи со средними расходами электроэнергии (в пределах 300 кВт/ч) вынуждены будут платить на 96,6 гривен больше (426 гривен) или на 29,3%. Если же в квартире работает электроплита или бойлер, то расходы увеличатся на 230 гривен (до 1602 гривен в месяц).Тариф за объем свыше 600 кВт/ч в месяц останется практически на том же уровне. Сейчас он составляет 163,8 копеек за 1 кВт/ч, а с 1 марта — 168 копеек за один кВт/ч, то есть вырастет на 2%.«Это значит, что предположительно не особо бедные люди, которые используют электроэнергии больше — владеют большими домами, имеют сауны, бассейны, много разной бытовой техники будут платить больше всего на 5-9%», — пишет Клименко на своей странице в Facebook.Также, по его словам, в стране будет введен и ночной тариф на свет.«С 23 вечера до 7 утра электроэнергия будет стоить дешевле. То есть стирать, гладить, пылесосить, учить уроки детям власть как бы рекомендует ночью, — объясняет политик. -Можно подстроиться, скажете вы! Да, можно. Но есть нюанс (у нынешней власти без нюансов никак!)».По словам Клименко, чтобы ночью свет считался по отдельному тарифу, украинцы должны будут установить новый, специальный двухзонный счетчик. Он стоит приблизительно от 1200 до 2000 гривен. То есть окупится за полтора-два года.«Для граждан с мизерными доходами установка такого прибора — непозволительная роскошь. В общем, скидку людям как бы и предложили, но мало кто ней сможет воспользоваться. На то и был расчет, чтобы вы даже не сомневались», — резюмировал лидер «Успішноїкраїни».Напомним, осенью 2016 года партия Александра Клименко представила проект Справедливого Налогового кодекса, разработанного экспертами политсилы совместно украинскими предпринимателями. В нем, в частности, предлагается снизить стоимость услуг ЖКХ за счет уменьшения налога на добавленную стоимость в структуре тарифов с 20% до 5%. По подсчетам Клименко, такой шаг позволит экономить украинским семьям не менее 800 грн. в месяц.