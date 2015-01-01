Кредиторы «Приватбанка» хотят через суд заблокировать иностранные счета

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Держатели еврооблигаций «Приватбанка» обратились в суды с требованием арестовать корсчета банка в иностранных банках.
Валютные счета Приватбанка могут арестовать. Информацию о том, что пул держателей еврооблигаций Приватбанка обратился в суды с требованием арестовать корсчета национализированного банка в иностранных банках подтвердил управляющий партнер адвокатского объединения «Suprema Lex» Виктор Мороз. Об этом сообщает БизнесЦензор со ссылкой на UBR.
«Как представитель нескольких держателей еврооблигаций Привата могу подтвердить, что информация об инициации процедур ареста корсчетов в валюте во всех зарубежных банках соответствует действительности», — отметил Виктор Мороз.
По словам адвоката, речь идет о подаче исков в ряд иностранных судов, в частности Лондонский и Парижский арбитраж. Иски поданы с просьбой арестов всех корреспондентских счетов «Приватбанка», а не только счетов, суммы которых аналогичны соответствующим потерям держателей евробондов.
В случае, если арест счетов состоится, это приведет к блокировке платежей клиентов банка в иностранной валюте.
«Возможно, это будет способствовать более быстрому решению конфликта между держателями еврооблигаций и правительством Украины, которое отказалось мирным путем урегулировать вопрос компенсации евробондов», — заметил Мороз.
По его словам, с учетом специфики работы иностранных судов, в которые поданы заявления об аресте корсчетов, решение об аресте может быть вынесено в течение нескольких дней, максимум недели. Что касается обратного процесса, то снятие ареста может затянуться на годы.
«На снятие арестов могут уйти месяцы, а возможно и годы. Поскольку необходимо будет доказать, что эффективная защита истцов в лице держателей еврооблигаций возможна иным путем кроме ареста счетов и арест счетов существенно нарушает права третьих лиц — клиентов банка», — констатировал Мороз.
Напомним, 21 декабря «ПриватБанк» стал официально государственным.
Ранее глава НБУ Валерия Гонтарева заявляла, что дефицит капитала в «ПриватБанке» составляет 148 млрд гривен, часть которого (32 млрд гривен) может быть покрыта за счет конвертации в капитал средств, принадлежащих компаниям, связанным с акционерами банка. Также в том же контексте речь шла об обязательствах «Приватбанка» по еврооблигациям.
В рамках национализации «Приватбанка» его обязательства перед специально созданной британской компанией (SPV) – эмитентом еврооблигаций – подлежали процедуре bail-in и были обменены на акции дополнительной эмиссии банка.
Затем Фонд гарантирования вкладов физлиц, который ввел временную администрацию в финучреждение, продал все его акции государству за 1 грн.
В конце декабря 2016 года держатели еврооблигаций, владеющие разными выпусками ценных бумаг на общую сумму более $120 млн, объединились в специальный комитет для совместной защиты своих прав и интересов. В комитете состоят пять фондов, в том числе британские, американские и швейцарские.
Речь идет о трех выпусках еврооблигаций: на $175 млн по ставке 10,875% с погашением 28 февраля 2018 года, на $200 млн по ставке 10,25% с погашением 23 января 2018 года, из которых $40 млн было погашено в августе 2016 года, а также на $220 млн по ставке 11% (облигации субординированного долга) с погашением в 2021 году.
Эмитентом еврооблигаций с погашением в январе и феврале 2018 года выступило зарегистрированное в Великобритании специальное предприятие (special purpose vehicle, SPV) UK SPV Credit Finance plc.
Еврооблигации с погашением в 2021 году были эмитированы через ICBC Standard Bank Plc (Великобритария), однако во время их реструктуризации этот долг был переоформлен на UK SPV Credit Finance plc.
Условия эмиссии еврооблигаций с погашением в феврале 2018 года предполагают, что привлеченные в результате размещения ценных бумаг средства эмитент предоставит «Приватбанку» в качестве долга. Ценные бумаги при этом имеют ограниченное право регресса.
В документе также отмечено, что в случае признания банка неплатежеспособным, он переходит под управление Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Фонд назначает в банк временного администратора, который уполномочен предпринимать любые действия для восстановления платежеспособности банка.
Кредиторы «Приватбанка» хотят через суд заблокировать иностранные счета
- Сегодня, 16:00
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Держатели еврооблигаций «Приватбанка» обратились в суды с требованием арестовать корсчета банка в иностранных банках.
Валютные счета Приватбанка могут арестовать. Информацию о том, что пул держателей еврооблигаций Приватбанка обратился в суды с требованием арестовать корсчета национализированного банка в иностранных банках подтвердил управляющий партнер адвокатского объединения «Suprema Lex» Виктор Мороз. Об этом сообщает БизнесЦензор со ссылкой на UBR.
«Как представитель нескольких держателей еврооблигаций Привата могу подтвердить, что информация об инициации процедур ареста корсчетов в валюте во всех зарубежных банках соответствует действительности», — отметил Виктор Мороз.
По словам адвоката, речь идет о подаче исков в ряд иностранных судов, в частности Лондонский и Парижский арбитраж. Иски поданы с просьбой арестов всех корреспондентских счетов «Приватбанка», а не только счетов, суммы которых аналогичны соответствующим потерям держателей евробондов.
В случае, если арест счетов состоится, это приведет к блокировке платежей клиентов банка в иностранной валюте.
«Возможно, это будет способствовать более быстрому решению конфликта между держателями еврооблигаций и правительством Украины, которое отказалось мирным путем урегулировать вопрос компенсации евробондов», — заметил Мороз.
По его словам, с учетом специфики работы иностранных судов, в которые поданы заявления об аресте корсчетов, решение об аресте может быть вынесено в течение нескольких дней, максимум недели. Что касается обратного процесса, то снятие ареста может затянуться на годы.
«На снятие арестов могут уйти месяцы, а возможно и годы. Поскольку необходимо будет доказать, что эффективная защита истцов в лице держателей еврооблигаций возможна иным путем кроме ареста счетов и арест счетов существенно нарушает права третьих лиц — клиентов банка», — констатировал Мороз.
Напомним, 21 декабря «ПриватБанк» стал официально государственным.
Ранее глава НБУ Валерия Гонтарева заявляла, что дефицит капитала в «ПриватБанке» составляет 148 млрд гривен, часть которого (32 млрд гривен) может быть покрыта за счет конвертации в капитал средств, принадлежащих компаниям, связанным с акционерами банка. Также в том же контексте речь шла об обязательствах «Приватбанка» по еврооблигациям.
В рамках национализации «Приватбанка» его обязательства перед специально созданной британской компанией (SPV) – эмитентом еврооблигаций – подлежали процедуре bail-in и были обменены на акции дополнительной эмиссии банка.
Затем Фонд гарантирования вкладов физлиц, который ввел временную администрацию в финучреждение, продал все его акции государству за 1 грн.
В конце декабря 2016 года держатели еврооблигаций, владеющие разными выпусками ценных бумаг на общую сумму более $120 млн, объединились в специальный комитет для совместной защиты своих прав и интересов. В комитете состоят пять фондов, в том числе британские, американские и швейцарские.
Речь идет о трех выпусках еврооблигаций: на $175 млн по ставке 10,875% с погашением 28 февраля 2018 года, на $200 млн по ставке 10,25% с погашением 23 января 2018 года, из которых $40 млн было погашено в августе 2016 года, а также на $220 млн по ставке 11% (облигации субординированного долга) с погашением в 2021 году.
Эмитентом еврооблигаций с погашением в январе и феврале 2018 года выступило зарегистрированное в Великобритании специальное предприятие (special purpose vehicle, SPV) UK SPV Credit Finance plc.
Еврооблигации с погашением в 2021 году были эмитированы через ICBC Standard Bank Plc (Великобритария), однако во время их реструктуризации этот долг был переоформлен на UK SPV Credit Finance plc.
Условия эмиссии еврооблигаций с погашением в феврале 2018 года предполагают, что привлеченные в результате размещения ценных бумаг средства эмитент предоставит «Приватбанку» в качестве долга. Ценные бумаги при этом имеют ограниченное право регресса.
В документе также отмечено, что в случае признания банка неплатежеспособным, он переходит под управление Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Фонд назначает в банк временного администратора, который уполномочен предпринимать любые действия для восстановления платежеспособности банка.
Источник: biz.censor.net.ua
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