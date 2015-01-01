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За нарушение закона предусмотрено взыскание с вещателей и провайдеров программной услуги.
19 января Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания за трансляцию в эфире российской пропагандистской песни «День и ночь» оштрафовал радио «МіКомп» на 44 тыс. грн . Автор — 26-летний рэп-исполнитель Матвей Мельников. Выступает под псевдонимом Мот. Телерадиокомпания находится в городе Каменское на Днепропетровщине.
«Русские идут, так что все ховайтесь. Мы подымаем, мы подымаем на уши планету в такт. Мы подымаем, мы подымаем бело-сине-красный флаг. Кто устал, тот и слабак, остановиться никак», — процитировал текст песни председатель Нацсовета Юрий Артеменко.
«О пропагандистской песни в эфире «МіКомп» совету сообщил слушатель. После проверки за необходимость взыскания штрафа размером в 25% от суммы лицензионного сбора все члены проголосовали единогласно», — добавил он.
30 ноября 2016 года вступил в силу закон, предоставляющий Нацсовету по телерадиовещанию право штрафовать телерадиоорганизации за призывы к войне и насильственному изменению конституционного строя. За нарушение закона предусмотрено взыскание с вещателей и провайдеров программной услуги штрафов в размере 25%, 10% и 5% от суммы лицензионного сбора. Он зависит от сложности нарушений.
Одну из радиостанций Украины оштрафовали за российскую пропаганду
- Сегодня, 17:00
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За нарушение закона предусмотрено взыскание с вещателей и провайдеров программной услуги.
19 января Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания за трансляцию в эфире российской пропагандистской песни «День и ночь» оштрафовал радио «МіКомп» на 44 тыс. грн . Автор — 26-летний рэп-исполнитель Матвей Мельников. Выступает под псевдонимом Мот. Телерадиокомпания находится в городе Каменское на Днепропетровщине.
«Русские идут, так что все ховайтесь. Мы подымаем, мы подымаем на уши планету в такт. Мы подымаем, мы подымаем бело-сине-красный флаг. Кто устал, тот и слабак, остановиться никак», — процитировал текст песни председатель Нацсовета Юрий Артеменко.
«О пропагандистской песни в эфире «МіКомп» совету сообщил слушатель. После проверки за необходимость взыскания штрафа размером в 25% от суммы лицензионного сбора все члены проголосовали единогласно», — добавил он.
30 ноября 2016 года вступил в силу закон, предоставляющий Нацсовету по телерадиовещанию право штрафовать телерадиоорганизации за призывы к войне и насильственному изменению конституционного строя. За нарушение закона предусмотрено взыскание с вещателей и провайдеров программной услуги штрафов в размере 25%, 10% и 5% от суммы лицензионного сбора. Он зависит от сложности нарушений.
Источник: : gazeta.ua
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