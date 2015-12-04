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В итальянском Антхольце сегодня в рамках этапа Кубка мира по биатлону черниговец Сергей Семенов принес сборной Украины первую медаль сезона в индивидулаьных гонках.
Наш спортсмен стартовал под 16-м номером и долгое время был лидером гонки и ориентиром для бегущих позже конкурентов.
Первые 19 выстрелов он выполнил точно и только промах в последней попытке не позволил бороться за золото.
В итоге Сергея Семенова обогнали два соперника, оттеснив его на 3-е место 20-километровой гонки.
А вот если бы промаха в последнем выстреле не было – у Семенова была бы золотая медаль.
В общем зачете этот успех позволил черниговцу подняться на 22-е место и 12-е – в зачет индивидуальных гонок.
Сергей Семенов – призер Кубка мира!
- Сегодня, 21:54
- Просмотров: 12
В итальянском Антхольце сегодня в рамках этапа Кубка мира по биатлону черниговец Сергей Семенов принес сборной Украины первую медаль сезона в индивидулаьных гонках.
Наш спортсмен стартовал под 16-м номером и долгое время был лидером гонки и ориентиром для бегущих позже конкурентов.
Первые 19 выстрелов он выполнил точно и только промах в последней попытке не позволил бороться за золото.
В итоге Сергея Семенова обогнали два соперника, оттеснив его на 3-е место 20-километровой гонки.
А вот если бы промаха в последнем выстреле не было – у Семенова была бы золотая медаль.
В общем зачете этот успех позволил черниговцу подняться на 22-е место и 12-е – в зачет индивидуальных гонок.
Источник: 0462.ua
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