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Черниговские патрульные ездят на летней резине?

  • Автор:samarsky
  • Сегодня, 20:00
  • Просмотров: 13
Черниговские патрульные ездят на летней резине?
В редакцию обратился постоянный читатель. Перед Новым годом, он ехал по ул. 1 Мая и остановился на пешеходном переходе на пересечении с просп. Победы. В зеркало заднего вида заметил патрульный экипаж, который стремительно приближался. Полиция посигналила отъехать вправо, что он и сделал, и их машина без остановки промчала мимо. Мужчине показалось, они не могли затормозить. возможно ли, что новая полиция ездит на летней резине?

Безусловно, тот факт, что наша хваленая новая полиция, а тем более патрульные полицейские – флагман реформы внутренних органов – передвигаются по городу на летней резине, дискредитировал бы все старания правительства. К тому же патрульным машинам просто необходимо быть подготовленными к зиме, ведь именно они ответственны за безопасность движения транспорта на городских дорогах. Без хороших покрышек они не просто не смогли бы выполнять свои прямые обязанности, но и сами представляли бы опасность для участников трафика.

Об «амуниции» патрульных авто мы спросили у пресс-офицера управления патрульной полиции в Чернигове Виталия Копыстко. Он нас заверил: ведомственные авто «переобули» еще в октябре, перед первыми холодами, согласно приказу Министерства внутренних дел.

Мы не то чтобы не доверяем патрульной службе, просто решили удостовериться… ведь в нашей стране может произойти все самое непредсказуемое и абсурдное. Для этого мы сфотографировали покрышки встретившегося экипажа и показали эти снимки эксперту – слесарю в шиномантаже «Техас» Андрею.

– Сразу могу сказать, что резина это зимняя, на ней ведь даже написано SNOWGARD (с англ. «snow guard» – снегозадерживающий. – Прим. авт.). Покрышки торговой марки ROSA, изготавливаются в Украине, в Белой Церкви. Но определять по фото степень износа шины я браться не буду: они сильно забиты снегом – и протекторы плохо видно. На первый взгляд колесо выглядит вполнешаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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