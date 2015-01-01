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Спасатели предупреждают черниговских рыбаков о тонком льду на водоемах

  • Автор:samarsky
  • Сегодня, 20:30
  • Просмотров: 13
Спасатели предупреждают черниговских рыбаков о тонком льду на водоемах
В условиях неустойчивых морозов лед очень слаб и опасен, поэтому существует реальная угроза для рыбаков и любителей отдыха на льду провалиться под тонкий лед. Об этом сообщает УГСЧС Украины в Черниговской области.

Для предотвращения несчастных случаев на водоемах зимой 20 января специалисты Борзнянского и Репкинского районных подразделений Управления ГСЧС Украины в Черниговской области провели профилактически-разъяснительные мероприятия среди рыбаков на реках Борзенка и Днепр возле райцентра Борзна и поселка Любеч.

Спасатели в ходе общения рассказали о правилах безопасного пребывания на льду, необходимости иметь с собой средства связи и спасения, тепло одеваться во избежание обморожения и не допускать употребления спиртных напитков, ведь это замедляет чувство опасности.

Кроме того, специалисты ГСЧС рассказали о правилах поведения в случае провала под лед, а также оказания неотложной помощи в критической ситуации. Чтобы рыбаки закрепили полученные знания, спасатели вручили им листовки с краткими инструкциями правил безопасного пребывания на льду.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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