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В условиях неустойчивых морозов лед очень слаб и опасен, поэтому существует реальная угроза для рыбаков и любителей отдыха на льду провалиться под тонкий лед. Об этом сообщает УГСЧС Украины в Черниговской области.
Для предотвращения несчастных случаев на водоемах зимой 20 января специалисты Борзнянского и Репкинского районных подразделений Управления ГСЧС Украины в Черниговской области провели профилактически-разъяснительные мероприятия среди рыбаков на реках Борзенка и Днепр возле райцентра Борзна и поселка Любеч.
Спасатели в ходе общения рассказали о правилах безопасного пребывания на льду, необходимости иметь с собой средства связи и спасения, тепло одеваться во избежание обморожения и не допускать употребления спиртных напитков, ведь это замедляет чувство опасности.
Кроме того, специалисты ГСЧС рассказали о правилах поведения в случае провала под лед, а также оказания неотложной помощи в критической ситуации. Чтобы рыбаки закрепили полученные знания, спасатели вручили им листовки с краткими инструкциями правил безопасного пребывания на льду.
Спасатели предупреждают черниговских рыбаков о тонком льду на водоемах
- Сегодня, 20:30
- Просмотров: 13
В условиях неустойчивых морозов лед очень слаб и опасен, поэтому существует реальная угроза для рыбаков и любителей отдыха на льду провалиться под тонкий лед. Об этом сообщает УГСЧС Украины в Черниговской области.
Для предотвращения несчастных случаев на водоемах зимой 20 января специалисты Борзнянского и Репкинского районных подразделений Управления ГСЧС Украины в Черниговской области провели профилактически-разъяснительные мероприятия среди рыбаков на реках Борзенка и Днепр возле райцентра Борзна и поселка Любеч.
Спасатели в ходе общения рассказали о правилах безопасного пребывания на льду, необходимости иметь с собой средства связи и спасения, тепло одеваться во избежание обморожения и не допускать употребления спиртных напитков, ведь это замедляет чувство опасности.
Кроме того, специалисты ГСЧС рассказали о правилах поведения в случае провала под лед, а также оказания неотложной помощи в критической ситуации. Чтобы рыбаки закрепили полученные знания, спасатели вручили им листовки с краткими инструкциями правил безопасного пребывания на льду.
Источник: 0462.ua
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