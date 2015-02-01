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Исполнительный комитет городского совета продлил срок принятия проектных предложений на открытый архитектурный конкурс по сооружению Мемориала. Конечным сроком представления проектов (эскизных предложений) установлено 15 февраля.
Начальник управления архитектуры и градостроительства городского совета Сергей Калюжный рассказал, что на конкурс уже поступило 10 авторских предложений.
Однако, ряд авторов и авторских коллективов, которые работают над своими проектами и желают принять участие в конкурсе, сообщили, что не успевают этого сделать в предварительно определенные сроки. В итоге дату дедлайна подвинули.
Конкурс проводится для определения лучшего проектного предложения и лучшего исполнителя реализации проекта по сооружению Мемориала для увековечения памяти Героев Небесной сотни и погибших участников войны на Донбассе.
Конкурс является открытым, без ограничения количества участников. Участие в конкурсе бесплатное. Количество конкурсных проектных предложений от одного автора (авторского коллектива) также не ограничивается.
Финансирование конкурса осуществляется за счет средств городского бюджета. Заказчиком конкурса является исполнительный комитет Черниговского городского совета, а организатором конкурса – управление архитектуры и градостроительства Черниговского городского совета.
Конкурсная документация предоставляется в управление архитектуры и градостроительства Черниговского городского совета по адресу: Чернигов, ул. Коцюбинского, 82, каб. 205, тел. (0462) 77-51-70.
До 15 февраля можно предложить идею для Мемориала Героям Небесной сотни в Чернигове
- Сегодня, 21:00
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Исполнительный комитет городского совета продлил срок принятия проектных предложений на открытый архитектурный конкурс по сооружению Мемориала. Конечным сроком представления проектов (эскизных предложений) установлено 15 февраля.
Начальник управления архитектуры и градостроительства городского совета Сергей Калюжный рассказал, что на конкурс уже поступило 10 авторских предложений.
Однако, ряд авторов и авторских коллективов, которые работают над своими проектами и желают принять участие в конкурсе, сообщили, что не успевают этого сделать в предварительно определенные сроки. В итоге дату дедлайна подвинули.
Конкурс проводится для определения лучшего проектного предложения и лучшего исполнителя реализации проекта по сооружению Мемориала для увековечения памяти Героев Небесной сотни и погибших участников войны на Донбассе.
Конкурс является открытым, без ограничения количества участников. Участие в конкурсе бесплатное. Количество конкурсных проектных предложений от одного автора (авторского коллектива) также не ограничивается.
Финансирование конкурса осуществляется за счет средств городского бюджета. Заказчиком конкурса является исполнительный комитет Черниговского городского совета, а организатором конкурса – управление архитектуры и градостроительства Черниговского городского совета.
Конкурсная документация предоставляется в управление архитектуры и градостроительства Черниговского городского совета по адресу: Чернигов, ул. Коцюбинского, 82, каб. 205, тел. (0462) 77-51-70.
Источник: 0462.ua
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