На Крещение черниговцы пили святую воду, купались и пели песни

Для черниговцев освящали воду представители Киевского и Московского патриархатов. В этот день на пляже «Золотой берег» провели освящение священнослужители Киевской УПЦ. На территории пляжа расположились спасатели, которые помогали всем, кто проходил обряд соблюсти правила безопасности, правильно подготовиться к окунанию в воду и не мечтать долго после выхода, чтобы не простудиться. Здесь расположилась большая палатка, где можно было попить горячего чая.Мероприятие началось в 12:00 и продолжалось до самого вечера, ведь количество желающих не уменьшалось. Люди приезжали семьями и с друзьями. Не обошлось и без песен - особенно громко пели те, кто уже успел согреться градусными напитками. Но пение звучало от души и веселило не только собравшуюся компанию, но и всех окружающих.Искупаться в этот день смогли все, и те, кто не боится холодной воды и сразу может окунуться в прорубь и те, кому сначала нужно хорошо разогреться. Для последних на территории пляжа работала в праздничном режиме баня. Парилку наполнили в основном родители с детьми, чтобы уберечь малышей от чрезмерного переохлаждения.- признается нашим журналистам студентка Маша. -