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19 января, прошел традиционный церковный праздник Крещение. Его еще называют первым таинством духовного перерождения, которое совершается над людьми, поступающих в Христовую Церковь.
Для черниговцев освящали воду представители Киевского и Московского патриархатов. В этот день на пляже «Золотой берег» провели освящение священнослужители Киевской УПЦ. На территории пляжа расположились спасатели, которые помогали всем, кто проходил обряд соблюсти правила безопасности, правильно подготовиться к окунанию в воду и не мечтать долго после выхода, чтобы не простудиться. Здесь расположилась большая палатка, где можно было попить горячего чая.
Мероприятие началось в 12:00 и продолжалось до самого вечера, ведь количество желающих не уменьшалось. Люди приезжали семьями и с друзьями. Не обошлось и без песен - особенно громко пели те, кто уже успел согреться градусными напитками. Но пение звучало от души и веселило не только собравшуюся компанию, но и всех окружающих.
Искупаться в этот день смогли все, и те, кто не боится холодной воды и сразу может окунуться в прорубь и те, кому сначала нужно хорошо разогреться. Для последних на территории пляжа работала в праздничном режиме баня. Парилку наполнили в основном родители с детьми, чтобы уберечь малышей от чрезмерного переохлаждения.
«Праздник удался на славу! Утром сходили всей семьей в церковь и набрали святой воды - на целый год должно хватить, ведь она долго хранится. А теперь вот решили и искупаться - сегодня просто замечательная вода - признается нашим журналистам студентка Маша. - Пришли всей семьей. Понравилась организация, спасатели помогали пожилым людям заходить в ополонку, ведь берег имеет крутой наклон. »
Редакция нашего сайта поздравляет читателей с праздником Крещения и желает крепкого здоровья вам и вашим семьям!
На Крещение черниговцы пили святую воду, купались и пели песни
- Вчера, 18:07
- Просмотров: 25
19 января, прошел традиционный церковный праздник Крещение. Его еще называют первым таинством духовного перерождения, которое совершается над людьми, поступающих в Христовую Церковь.
Для черниговцев освящали воду представители Киевского и Московского патриархатов. В этот день на пляже «Золотой берег» провели освящение священнослужители Киевской УПЦ. На территории пляжа расположились спасатели, которые помогали всем, кто проходил обряд соблюсти правила безопасности, правильно подготовиться к окунанию в воду и не мечтать долго после выхода, чтобы не простудиться. Здесь расположилась большая палатка, где можно было попить горячего чая.
Мероприятие началось в 12:00 и продолжалось до самого вечера, ведь количество желающих не уменьшалось. Люди приезжали семьями и с друзьями. Не обошлось и без песен - особенно громко пели те, кто уже успел согреться градусными напитками. Но пение звучало от души и веселило не только собравшуюся компанию, но и всех окружающих.
Искупаться в этот день смогли все, и те, кто не боится холодной воды и сразу может окунуться в прорубь и те, кому сначала нужно хорошо разогреться. Для последних на территории пляжа работала в праздничном режиме баня. Парилку наполнили в основном родители с детьми, чтобы уберечь малышей от чрезмерного переохлаждения.
«Праздник удался на славу! Утром сходили всей семьей в церковь и набрали святой воды - на целый год должно хватить, ведь она долго хранится. А теперь вот решили и искупаться - сегодня просто замечательная вода - признается нашим журналистам студентка Маша. - Пришли всей семьей. Понравилась организация, спасатели помогали пожилым людям заходить в ополонку, ведь берег имеет крутой наклон. »
Редакция нашего сайта поздравляет читателей с праздником Крещения и желает крепкого здоровья вам и вашим семьям!
Источник: 4ernigiv.info
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