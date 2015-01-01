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Полицейский сбил насмерть ребенка в Черниговской области

  • Автор:samarsky
  • Вчера, 18:13
  • Просмотров: 49
Полицейский сбил насмерть ребенка в Черниговской области
Прокуратура сообщила о расследовании уголовного производства по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб ребенок.

Трагедия произошла 19 января. В Ичнянском районе работник полиции, управляя автомобилем, совершил наезд на малолетнего ребенка, который от полученных телесных повреждений погиб на месте происшествия.

По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Черниговской области.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

Следствие продолжается, устанавливаются обстоятельства совершенного преступления.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 4ernigiv.info

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