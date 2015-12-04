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Главную елку Чернигова и аттракционы начнут убирать в понедельник, 23 января. Об этом рассказал заместитель начальника отдела благоустройства жилищно-коммунального хозяйства городского совета Владимир Билогура.
Хотя работа праздничного городка «Сказочная зима» планировалась только до 19 января, на два выходных дня торжественный наряд центральной площади решено все-таки оставить. Праздничную же иллюминацию на зданиях рядом с Красной площадью будут снимать через неделю.
Елка и ее иллюминация будут храниться на территории коммунального дорожно-строительного предприятия Черниговского городского совета. Городской каток будет работать до марта. Как уже сообщалось ранее, на нем установлено оборудование, позволяющее делать ледовое покрытие и при температуре воздуха до +12.
По словам Владимира Билогура, его коллеги будут стараться, чтобы в будущем оформление Красной площади и черниговских скверов было еще лучше.
Елку на Красной площади начнут убирать в понедельник, а каток будет работать до марта
- Вчера, 16:00
- Просмотров: 27
Главную елку Чернигова и аттракционы начнут убирать в понедельник, 23 января. Об этом рассказал заместитель начальника отдела благоустройства жилищно-коммунального хозяйства городского совета Владимир Билогура.
Хотя работа праздничного городка «Сказочная зима» планировалась только до 19 января, на два выходных дня торжественный наряд центральной площади решено все-таки оставить. Праздничную же иллюминацию на зданиях рядом с Красной площадью будут снимать через неделю.
Елка и ее иллюминация будут храниться на территории коммунального дорожно-строительного предприятия Черниговского городского совета. Городской каток будет работать до марта. Как уже сообщалось ранее, на нем установлено оборудование, позволяющее делать ледовое покрытие и при температуре воздуха до +12.
По словам Владимира Билогура, его коллеги будут стараться, чтобы в будущем оформление Красной площади и черниговских скверов было еще лучше.
Источник: 0462.ua
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