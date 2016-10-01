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Родителей продолжают публично стыдить на школьных собраниях (видео)
- Вчера, 16:15
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Родителей продолжают публично стыдить на школьных собраниях за неудачи их детей. Они кроме крика и физической силы, часто не видят других способов воспитания Сюжет ТК Дитинец
Источник: 4ernigiv.info
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