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Родителей продолжают публично стыдить на школьных собраниях (видео)

  • Автор:samarsky
  • Вчера, 16:15
  • Просмотров: 33
Родителей продолжают публично стыдить на школьных собраниях за неудачи их детей. Они кроме крика и физической силы, часто не видят других способов воспитания Сюжет ТК Дитинец

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Источник: 4ernigiv.info

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