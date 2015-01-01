﻿﻿ За что будут штрафовать предпринимателей (видео) » 4ернигов.инфо | Новости Чернигова | Новини Чернігова
Сегодня
﻿
bg-login img-registrРегистрация
﻿
» » За что будут штрафовать предпринимателей (видео)
Besucherzahler
счетчик посещений
﻿

За что будут штрафовать предпринимателей (видео)

  • Автор:samarsky
  • Вчера, 18:27
  • Просмотров: 41
За теневой бизнес и минималки, которые устанавливает сам работодатель, предпринимателей будут штрафовать
шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 4ernigiv.info

Добавить комментарий!

﻿
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:

Рекомендуем похожее:

Почему интесивно закрывают бизнес частные предприниматели?

Украинцы за три недели закрыли почти 160 тысяч частных предприятий.

За мусор в Украине будут не только штрафовать, но и сажать

Неаккуратность украинцев, позволяющих себе выбрасывать мусор где придется, хотят жестко пресекать.

В Чернигове за неубранный вовремя снег будут штрафовать на 1700 грн.

В случае обнаружения инспекторами экологической инспекции нарушений «Правил благоустройства,

«Пеня за коммуналку»: когда в Украине будут штрафовать за просроченную опла ...

За долги по оплате жилищно-коммунальных услуг гражданам Украины придется платить проценты. Стало

Ради Майдана семейна пара предпринимателей из Чернигова приостановила на вр ...

Евромайдан – это не заявления оппозиционных лидеров со сцены. Евромайдан – это, прежде всего, те

Для предпринимателей малого и среднего бизнеса проведут бизнес-курс

С 12 октября по субботам в дискуссионном клубе "Экспертное мнение" будет проходить бизнес-курс
﻿
Видео
За что будут штрафовать предпринимателей (видео) Как будет выглядеть Меморал Защитникам Украины? (видео) Родителей продолжают публично стыдить на школьных собраниях ... Черниговский биатлонист-паралимпиец Игорь Рептюх на кубке ми... Жителям частного сектора, за мусор возле своих домов, грозит... На обновленные маршруты в Чернигове выйдут 30 новых автобусо...
Блоги последние
cuarzo Podatkova РА Lokos Культура Чернигова
4ernigiv.info - черниговский новостной портал
Наши контакты:
тел: (093) 911-11-66; (097) 878 47 08
mail: 4ernigiv.info@gmail.com
Реклама на сайте. Наши контакты:
(093) 911-11-66;
(096) 611-11-13
(099) 304-45-67
mail: info@lokos.cn.ua
сайт: lokos.cn.ua
Разработан dWEBelki © 2015
﻿
Логин
Пароль
Запомнить
Соц.сети