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За что будут штрафовать предпринимателей (видео)
- Вчера, 18:27
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За теневой бизнес и минималки, которые устанавливает сам работодатель, предпринимателей будут штрафовать
Источник: 4ernigiv.info
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