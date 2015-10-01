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Ситуация с больными гриппом стабилизировалась

  • Автор:samarsky
  • Вчера, 19:00
  • Просмотров: 30
Ситуация с больными гриппом стабилизировалась. Вторую волну следует ожидать не раньше февраля. Сюжет ТК Дитинец

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Источник: 4ernigiv.info

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