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Городская власть призвала клиентов с уважением и пониманием отнестись к нагрузке, которую выдерживают работники банка.
Причиной значительной перегрузки отделений «Ощадбанка», где можно оплатить коммунальные счета, стало завершение срока действия договора коммунального предприятия «Главный информационно-вычислительный центр» с киевской городской дирекцией «Укрпочты». Об этом со ссылкой на объявление банка сообщили в пресс-службе КГГА.
«Причиной значительной перегрузки отделений «Ощадбанка» стало завершение срока действия договора коммунального предприятия «Главный информационно-вычислительный центр» с Киевской городской дирекцией УГППС «Укрпочта»… Среди новых условий, которые выдвинула «Укрпочта», стало увеличение в три раза комиссии по обслуживанию платежей — с 0,5% до 1,5%, что значительно превышает финансовые возможности киевлян и КП «ГИВЦ». Все это повлекло за собой значительное увеличение плательщиков в отделениях «Ощадбанка», — отметили в КГГА.
«Мы знаем, что в определенных районах ситуация близка к очень напряженной. Однако просим киевлян проявить понимание и человечность, ведь график, в котором работают в отделениях «Ощадбанка», крайне тяжелый», — отметил первый заместитель главы КГГА Геннадий Плис.
Он надеется, что ситуацию удастся урегулировать в ближайшее время.
Как отмечается, в настоящее время оплата жилищно-коммунальных услуг в столице возможна:
в любом банковском отделении, в частности, в отделениях государственных финансовых учреждений «Ощадбанк» и «ПриватБанк»;
платежными карточками в 34 точках приема коммунального концерна «Центр коммунального сервиса» (ЦКС);
В КГГА объяснили причину ситуации с «Ощадбанком» по оплате коммуналки
- Вчера, 19:33
- Просмотров: 40
Городская власть призвала клиентов с уважением и пониманием отнестись к нагрузке, которую выдерживают работники банка.
Причиной значительной перегрузки отделений «Ощадбанка», где можно оплатить коммунальные счета, стало завершение срока действия договора коммунального предприятия «Главный информационно-вычислительный центр» с киевской городской дирекцией «Укрпочты». Об этом со ссылкой на объявление банка сообщили в пресс-службе КГГА.
«Причиной значительной перегрузки отделений «Ощадбанка» стало завершение срока действия договора коммунального предприятия «Главный информационно-вычислительный центр» с Киевской городской дирекцией УГППС «Укрпочта»… Среди новых условий, которые выдвинула «Укрпочта», стало увеличение в три раза комиссии по обслуживанию платежей — с 0,5% до 1,5%, что значительно превышает финансовые возможности киевлян и КП «ГИВЦ». Все это повлекло за собой значительное увеличение плательщиков в отделениях «Ощадбанка», — отметили в КГГА.
«Мы знаем, что в определенных районах ситуация близка к очень напряженной. Однако просим киевлян проявить понимание и человечность, ведь график, в котором работают в отделениях «Ощадбанка», крайне тяжелый», — отметил первый заместитель главы КГГА Геннадий Плис.
Он надеется, что ситуацию удастся урегулировать в ближайшее время.
Как отмечается, в настоящее время оплата жилищно-коммунальных услуг в столице возможна:
в любом банковском отделении, в частности, в отделениях государственных финансовых учреждений «Ощадбанк» и «ПриватБанк»;
платежными карточками в 34 точках приема коммунального концерна «Центр коммунального сервиса» (ЦКС);
Источник: kievcity.gov.ua
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