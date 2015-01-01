В КГГА объяснили причину ситуации с «Ощадбанком» по оплате коммуналки

Причиной значительной перегрузки отделений «Ощадбанка», где можно оплатить коммунальные счета, стало завершение срока действия договора коммунального предприятия «Главный информационно-вычислительный центр» с киевской городской дирекцией «Укрпочты». Об этом со ссылкой на объявление банка сообщили в пресс-службе КГГА.«Причиной значительной перегрузки отделений «Ощадбанка» стало завершение срока действия договора коммунального предприятия «Главный информационно-вычислительный центр» с Киевской городской дирекцией УГППС «Укрпочта»… Среди новых условий, которые выдвинула «Укрпочта», стало увеличение в три раза комиссии по обслуживанию платежей — с 0,5% до 1,5%, что значительно превышает финансовые возможности киевлян и КП «ГИВЦ». Все это повлекло за собой значительное увеличение плательщиков в отделениях «Ощадбанка», — отметили в КГГА.«Мы знаем, что в определенных районах ситуация близка к очень напряженной. Однако просим киевлян проявить понимание и человечность, ведь график, в котором работают в отделениях «Ощадбанка», крайне тяжелый», — отметил первый заместитель главы КГГА Геннадий Плис.Он надеется, что ситуацию удастся урегулировать в ближайшее время.Как отмечается, в настоящее время оплата жилищно-коммунальных услуг в столице возможна:в любом банковском отделении, в частности, в отделениях государственных финансовых учреждений «Ощадбанк» и «ПриватБанк»;платежными карточками в 34 точках приема коммунального концерна «Центр коммунального сервиса» (ЦКС);