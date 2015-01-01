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«Укрпочта» будет искать потерянную корреспонденцию по-новому

  • Автор:samarsky
  • Вчера, 20:00
  • Просмотров: 27
«Укрпочта» будет искать потерянную корреспонденцию по-новому

Чтобы разыскать письмо, теперь не нужно идти в отделение.

«Укрпочта» будет искать потерянные письма и посылки бесплатно.

Раньше за это нужно было доплачивать. Об этом рассказал на странице в Facebook Игорь Смелянский, гендиректор предприятия.

«Если ваше письмо или посылку потеряли во время пересылки, вам нужно было пойти в отделение, написать заявление и заплатить деньги за розыск. Грубо говоря, получается, почта утеряла, но клиент должен заплатить, чтобы его отправление нашли. Мы обновили процедуру», — пишет Смелянский.

Чтобы разыскать письмо, теперь не нужно идти в отделение. Можно заполнить соответствующую форму на сайте «Укрпочты». Также убрали плату за поиск потерянного письма.

«Форма пока временная, наши программисты работают над созданием постоянной версии», — уточнил Смелянский.

В соцсетях люди жалуются, что работники «Укрпочты» не только теряют письма, но и отказываются их искать. «С помощью работницы отделения 08131 Оксаны Коваль я узнала, что «если письмо не «заказное», то доставку никто не гарантирует», — пожаловалась на странице в Facebook Анна Гороженко.

Ранее сообщалось, что международная аудиторская и консалтинговая компания PricewaterhouseCoopers (PwC) проведет аудит по международным стандартам финансовой отчетности ГП «Укрпочта» за 2015-2016 годы..шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: gazeta.ua

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