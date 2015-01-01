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Сидячий образ жизни может ускорить биологическое старение, — ученые

  • Автор:samarsky
  • Вчера, 20:35
  • Просмотров: 29
Сидячий образ жизни может ускорить биологическое старение, — ученые
Сидячий образ жизни потенциально воздействует на старение клеток, и физические упражнения могут быть одним из способов борьбы с этим процессом.

Ученые уже давно связывают сидячий образ жизни с множеством заболеваний – начиная от ожирения и заканчивая проблемами с сердцем, диабетом и ранней смертью. Нетрудно понять, почему: снижение активности способствует увеличению веса, что, в свою очередь, является фактором риска развития инфаркта миокарда, инсульта, гипертонии и нездорового уровня сахара в крови.

Помимо всего прочего, сидячий образ жизни оказывает негативное воздействие на клетки на биологическом уровне, согласно исследованию ученых медицинской школы Калифорнийского университета в Сан-Диего. Они выяснили, что женщины, которые занимаются умеренной или интенсивной физической нагрузкой менее 40 минут в день и при этом проводят в положении сидя больше 10 часов в день, обладают более короткими теломерами – крошечными «шапочками», которые расположены на концах цепочек ДНК. Они защищают хромосомы от повреждений и постепенно укорачиваются с возрастом.

Теломеры будут укорачиваться быстрее, если человек страдает от ожирения или постоянно курит. Сокращение их длины также может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям, диабету и основным видам рака.

В ходе исследования ученые обнаружили, что женщины, которые ведут сидячий образ жизни, обладают более короткими теломерами, чем те, кто занимается подвижными видами деятельности. К такому выводу их привел анализ крови почти 1500 женщин в возрасте от 64 до 95 лет, состоящих в программе Инициативы по охране здоровья женщин. В данном случае команда исследователей сосредоточила свое внимание на теломерах, которые в силу своей особенности могут быть маркерами возраста клетки. Исследователи сравнили длину теломер, чтобы узнать, влияет ли физическая активность на старение.

Предыдущие исследования также изучали связь между длиной теломер и физическими нагрузками, но опирались лишь на слова участников эксперимента об их уровне активности, которые часто неточны. Вместо опросов ученые положились на более объективные записи физической активности с акселерометров, которые женщины носили в течение одной недели. Сначала они не нашли никакой связи между длиной теломер и уровнем физической активности, но когда сосредоточились на тех женщинах, которые не занимаются рекомендованными получасовыми физическими нагрузками ежедневно, то обнаружили интересные закономерности.

Женщины, не уделяющие свое внимание физической активности и ведущие сидячий образ жизни (более 10 часов в день), обладают более короткими теломерами, чем те, кто проводят в сидячем положении меньше времени. По оценкам ученых, сокращение длины теломер добавляет примерно 8 лет к возрасту женщины. Это означает, что организм малоподвижных женщин стареет быстрее, чем у тех, кто двигается так же мало, но и сидит при этом меньше.

Те женщины, которые получили рекомендованное количество ежедневных нагрузок, не продемонстрировали никакой связи между тем, сколько времени они провели сидя и длиной их теломер. Ученые предполагают, что физическая активность может противодействовать уменьшению теломер, которое происходит по мере старения.

Объяснить связь между временем, проведенным сидя и укорачиванием теломер могут несколько механизмов: окислительный стресс и воспаление теломер ускоряют истощение организма. Результаты демонстрируют, что регулярная физическая нагрузка повышает активность антиоксидантов и может вызвать противовоспалительную реакцию. Поэтому, вполне возможно, что женщины, которые проводят долгие часы сидя в сочетании с меньшими временными затратами на физическую активность не подвержены воздействию этих антиоксидантов и противовоспалительных средств защиты.

Ранее эту связь можно было объяснить ожирением. В предыдущих исследованиях малоподвижный образ жизни был связан с повышенным риском развития ожирения, а оно, в свою очередь – с уменьшением теломер. Однако после корректировки веса результаты сохранялись. Но нельзя исключать возможную обратную причинно-следственную связь с хроническими заболеваниями. То есть, женщины, у которых в анамнезе указаны хронические заболевания, вероятнее всего мало двигаются, что приводит к укорачиванию теломер.

Точное время активности, которое сведет на нет эффект старения от продолжительного сидения, пока не удалось выяснить. Всемирная организация здравоохранения рекомендует взрослым старше 18 лет тратить 150 минут в неделю на занятия с умеренной или 75 минут с высокоинтенсивной физической нагрузкой.

Но это исследование демонстрирует, что сидячий образ жизни потенциально воздействует на старение клеток, и физические упражнения могут быть одним из способов борьбы с этим процессом.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: hyser.com.ua

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