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Пограничники черниговского погранотряда на границе с Беларусью обнаружили двух охотников и тушу убитой ими дикой козы.
Пограничники отдела «Задериевка» задержали двух мужчин. Те находились неподалеку от государственной границы.
У нарушителей при себе было охотничье оружие. При себе мужчины имели документы граждан Украины. А вот разрешений на нахождение в приграничной полосе и разрешительных документов для осуществления охоты у них не было.
В ходе осмотра места происшествия было обнаружено одно охотничье ружье, 6 охотничьих патронов 12 калибра и тушу дикой козы.
О браконьерах пограничники рассказали сотрудникас полиции. В отношении мужчин составлены документы об административном правонарушении по ст. 202 КуоАП (нарушение пограничного режима). Санкции статьи – штраф в размере от 119 до 340 гривен.
Черниговские браконьеры охотились на границе с Беларусью
- Сегодня, 09:30
- Просмотров: 20
Пограничники черниговского погранотряда на границе с Беларусью обнаружили двух охотников и тушу убитой ими дикой козы.
Пограничники отдела «Задериевка» задержали двух мужчин. Те находились неподалеку от государственной границы.
У нарушителей при себе было охотничье оружие. При себе мужчины имели документы граждан Украины. А вот разрешений на нахождение в приграничной полосе и разрешительных документов для осуществления охоты у них не было.
В ходе осмотра места происшествия было обнаружено одно охотничье ружье, 6 охотничьих патронов 12 калибра и тушу дикой козы.
О браконьерах пограничники рассказали сотрудникас полиции. В отношении мужчин составлены документы об административном правонарушении по ст. 202 КуоАП (нарушение пограничного режима). Санкции статьи – штраф в размере от 119 до 340 гривен.
Источник: 0462.ua
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