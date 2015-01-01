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Черниговские браконьеры охотились на границе с Беларусью

  • Автор:samarsky
  • Сегодня, 09:30
  • Просмотров: 20
Черниговские браконьеры охотились на границе с Беларусью
Пограничники черниговского погранотряда на границе с Беларусью обнаружили двух охотников и тушу убитой ими дикой козы.

Пограничники отдела «Задериевка» задержали двух мужчин. Те находились неподалеку от государственной границы.

У нарушителей при себе было охотничье оружие. При себе мужчины имели документы граждан Украины. А вот разрешений на нахождение в приграничной полосе и разрешительных документов для осуществления охоты у них не было.

В ходе осмотра места происшествия было обнаружено одно охотничье ружье, 6 охотничьих патронов 12 калибра и тушу дикой козы.

О браконьерах пограничники рассказали сотрудникас полиции. В отношении мужчин составлены документы об административном правонарушении по ст. 202 КуоАП (нарушение пограничного режима). Санкции статьи – штраф в размере от 119 до 340 гривен.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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