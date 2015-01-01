﻿﻿ Черниговский футболист в составе сборной занял 3-е место на Кубке Эгейского моря » 4ернигов.инфо | Новости Чернигова | Новини Чернігова
Сегодня
﻿
bg-login img-registrРегистрация
﻿
» » Черниговский футболист в составе сборной занял 3-е место на Кубке Эгейского моря
Besucherzahler
счетчик посещений
﻿

Черниговский футболист в составе сборной занял 3-е место на Кубке Эгейского моря

  • Автор:samarsky
  • Сегодня, 10:03
  • Просмотров: 19
Черниговский футболист в составе сборной занял 3-е место на Кубке Эгейского моря
Черниговский футболист в составе сборной занял 3-е место на Кубке Эгейского моря
Евгений Белич, принял участие в турнире, в котором сборная Украины (U-16) готовилась к отборочным поединкам чемпионата Европы.

Футболист юношеских команд черниговской «Десны» сыграл во всех трех матчах турнира.

Матч Украина – Греция завершился минимальной победой хозяев. Евгений Белич появился на поле сразу после перерыва, когда украинская команда уже проигрывала, и отыграл весь второй тайм.

В поединке с одногодками из Черногории украинцы уверенно победили со счетом 4:1. Евгений Белич вышел на поле за 10 минут до конца матча. К тому времени на табло уже светились итоговый результат.

В матче за 3-е место Украина обыграла Словакию со счетом 3:0. Воспитанник черниговского футбола вышел на поле за 3 минуты до конца игры при счете 1:0.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

Добавить комментарий!

﻿
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:

Рекомендуем похожее:

Сборная Украины сыграла вничью со Словакией в матче отбора Евро-2016

Игра завершилась со счетом 0:0.

Черниговская «Десна» проиграла в скандальном матче

Матч 14-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд первой лиги «Нефтяник» (Ахтырка) –

Воспитанник черниговского футбола побил рекорд Андрея Шевченко

Воспитанник черниговского футбола побил рекорд Андрея Шевченко Футболист Андрей Ярмоленко стал

В Чернигове были уничтожены комсомольцы

Матч 8-го тура чемпионата Украины в первой лиге между командами «Десна» (Чернигов) и

В Чернигов переехал футболист из оккупированного Крыма

В заявку черниговской «Десны» попал вратарь Сергей Ситало. Его предыдущим местом работы была

Футболист черниговской «Десны» - один из лучших в Украине

Позитивные отзывы заслужил в мае атакующий полузащитник черниговской «Десны» Евгений Чепурненко.
﻿
Видео
За что будут штрафовать предпринимателей (видео) Как будет выглядеть Меморал Защитникам Украины? (видео) Родителей продолжают публично стыдить на школьных собраниях ... Черниговский биатлонист-паралимпиец Игорь Рептюх на кубке ми... Жителям частного сектора, за мусор возле своих домов, грозит... На обновленные маршруты в Чернигове выйдут 30 новых автобусо...
Блоги последние
cuarzo Podatkova РА Lokos Культура Чернигова
4ernigiv.info - черниговский новостной портал
Наши контакты:
тел: (093) 911-11-66; (097) 878 47 08
mail: 4ernigiv.info@gmail.com
Реклама на сайте. Наши контакты:
(093) 911-11-66;
(096) 611-11-13
(099) 304-45-67
mail: info@lokos.cn.ua
сайт: lokos.cn.ua
Разработан dWEBelki © 2015
﻿
Логин
Пароль
Запомнить
Соц.сети