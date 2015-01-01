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Черниговский футболист в составе сборной занял 3-е место на Кубке Эгейского моря
Евгений Белич, принял участие в турнире, в котором сборная Украины (U-16) готовилась к отборочным поединкам чемпионата Европы.
Футболист юношеских команд черниговской «Десны» сыграл во всех трех матчах турнира.
Матч Украина – Греция завершился минимальной победой хозяев. Евгений Белич появился на поле сразу после перерыва, когда украинская команда уже проигрывала, и отыграл весь второй тайм.
В поединке с одногодками из Черногории украинцы уверенно победили со счетом 4:1. Евгений Белич вышел на поле за 10 минут до конца матча. К тому времени на табло уже светились итоговый результат.
В матче за 3-е место Украина обыграла Словакию со счетом 3:0. Воспитанник черниговского футбола вышел на поле за 3 минуты до конца игры при счете 1:0.
Черниговский футболист в составе сборной занял 3-е место на Кубке Эгейского моря
- Сегодня, 10:03
- Просмотров: 19
Черниговский футболист в составе сборной занял 3-е место на Кубке Эгейского моря
Евгений Белич, принял участие в турнире, в котором сборная Украины (U-16) готовилась к отборочным поединкам чемпионата Европы.
Футболист юношеских команд черниговской «Десны» сыграл во всех трех матчах турнира.
Матч Украина – Греция завершился минимальной победой хозяев. Евгений Белич появился на поле сразу после перерыва, когда украинская команда уже проигрывала, и отыграл весь второй тайм.
В поединке с одногодками из Черногории украинцы уверенно победили со счетом 4:1. Евгений Белич вышел на поле за 10 минут до конца матча. К тому времени на табло уже светились итоговый результат.
В матче за 3-е место Украина обыграла Словакию со счетом 3:0. Воспитанник черниговского футбола вышел на поле за 3 минуты до конца игры при счете 1:0.
Источник: 0462.ua
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