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5 килограммов конопли отобрали черниговские полицейские

  • Автор:samarsky
  • Сегодня, 10:30
  • Просмотров: 21
5 килограммов конопли отобрали черниговские полицейские

В ходе обыска в помещениях двух нежинцев полицейские изъяли 5 кг измельченного вещества растительного происхождения зеленого цвета.

20 января в рамках расследования уголовного производства на основании постановления суда были проведены обыски в помещениях двух жителей Нежина.

У одного нежинца полицейские обнаружили и изъяли на чердаке 3кг измельченного вещества растительного происхождения. У другого правоохранители обнаружили и изъяли в хозяйственной постройке 2 кг конопли. Изъятое направлено на экспертизу.

Информация о происшествии внесена в единый реестр досудебных расследований. Открыто уголовное производство по части 1 статьи 309 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта).

Все это наказывается штрафом в размере от 850 до 1700 гривен или исправительными работами на срок до 2 лет, или арестом на срок до 6 месяцев, или ограничением свободы на срок до 3 лет, или лишением свободы на тот же срок.

Продолжается досудебное расследование.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: сектор коммуникации полиции Черниговской области

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