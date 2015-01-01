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Черниговские спортсмены врезались в сани

  • Автор:samarsky
  • Сегодня, 11:00
  • Просмотров: 11
Черниговские спортсмены врезались в сани
Вечером, 18 января, на автодороге Киев-Чоп в Ривненской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля марки «Fiat Doblo» и гужевых саней.

Полицейские выяснили, что около 18.30 Fiat Doblо под управлением 48-летнего жителя Чернигова двигался международной трассе в направлении Ривного.

В салоне было еще три пассажира – спортсмены-лыжники. Они возвращались из Тысовца (Львовская область), где участвовали в соревнованиях.

По словам водителя авто, возле села Крылив он увидел, что поперек дороги шел конь, запряженный в сани. Никаких светоотражающих элементов не было.

- Я понимал, что столкновения не избежать, сразу начал тормозить, но расстояние было слишком короткое, и я был вынужден въехать в сани, - объяснил мужчина.

От удара водитель гужевого транспорта упал на дорожное покрытие и, к счастью, серьезных травм не получил. Врачи диагностировали у него несколько ушибов.

Как позже выяснилось, он был в нетрезвом состоянии. Пассажиры фургона не пострадали.
Поврежденный автомобиль и сани полицейские доставили в Дубенский отдел полиции.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения следователи начали досудебное расследование по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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