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Вечером, 18 января, на автодороге Киев-Чоп в Ривненской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля марки «Fiat Doblo» и гужевых саней.
Полицейские выяснили, что около 18.30 Fiat Doblо под управлением 48-летнего жителя Чернигова двигался международной трассе в направлении Ривного.
В салоне было еще три пассажира – спортсмены-лыжники. Они возвращались из Тысовца (Львовская область), где участвовали в соревнованиях.
По словам водителя авто, возле села Крылив он увидел, что поперек дороги шел конь, запряженный в сани. Никаких светоотражающих элементов не было.
- Я понимал, что столкновения не избежать, сразу начал тормозить, но расстояние было слишком короткое, и я был вынужден въехать в сани, - объяснил мужчина.
От удара водитель гужевого транспорта упал на дорожное покрытие и, к счастью, серьезных травм не получил. Врачи диагностировали у него несколько ушибов.
Как позже выяснилось, он был в нетрезвом состоянии. Пассажиры фургона не пострадали.
Поврежденный автомобиль и сани полицейские доставили в Дубенский отдел полиции.
По факту нарушения правил безопасности дорожного движения следователи начали досудебное расследование по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.
Черниговские спортсмены врезались в сани
- Сегодня, 11:00
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Вечером, 18 января, на автодороге Киев-Чоп в Ривненской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля марки «Fiat Doblo» и гужевых саней.
Полицейские выяснили, что около 18.30 Fiat Doblо под управлением 48-летнего жителя Чернигова двигался международной трассе в направлении Ривного.
В салоне было еще три пассажира – спортсмены-лыжники. Они возвращались из Тысовца (Львовская область), где участвовали в соревнованиях.
По словам водителя авто, возле села Крылив он увидел, что поперек дороги шел конь, запряженный в сани. Никаких светоотражающих элементов не было.
- Я понимал, что столкновения не избежать, сразу начал тормозить, но расстояние было слишком короткое, и я был вынужден въехать в сани, - объяснил мужчина.
От удара водитель гужевого транспорта упал на дорожное покрытие и, к счастью, серьезных травм не получил. Врачи диагностировали у него несколько ушибов.
Как позже выяснилось, он был в нетрезвом состоянии. Пассажиры фургона не пострадали.
Поврежденный автомобиль и сани полицейские доставили в Дубенский отдел полиции.
По факту нарушения правил безопасности дорожного движения следователи начали досудебное расследование по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.
Источник: 0462.ua
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