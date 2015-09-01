Знаки судьбы. Нужно ли ставить жизненные цели?

Специально для читателей нашего сайта инструктор-методист йоги, руководитель «Студии йоги –гармонии души и тела» в Черниговепоможет разобраться в этой теме.Сначала давайте дадим определение слову «цель»? Цель - конечный результат, на который преднамеренно направлен процесс. Соответственно жизненная цель – это конец самой жизни после завершения результата. Потому гораздо приятней ставить для себя задачи и решать их. На первый взгляд в этих понятиях нет никакой разницы, но всё же тонкости эти важны. Можно идти к своей цели не смотря ни на что, отказывая себе в радостях жизни таких, как общение с близкими людьми, путешествия, полноценный активный отдых, и др. ,а в итоге: цель достигнута. Безусловно, это радует, но…недолго, так как колоссальное количество энергии израсходовано на достижение цели, а то, что помогает её восполнять, утеряно.Человек устаёт не от большого объёма проделанной работы, а от незавершённого процесса. Цель – это где-то далеко и, человек пока идёт к ней находится в угнетённом психоэмоциональном состоянии, т.е. растрачивает жизненную энергию, не получая удовольствия от жизни. Цель может служить маяком. Перед собой нужно ставить задачи и творчески подходить к их реализации. Творческий процесс – это вариативность решения задачи, человек постоянно чему-то обучается, таким способом идёт его развитие. И сам процесс приносит удовольствие.Проблемы возникаю там, где есть пробелы, которые нужно заполнить. Жизнь постоянно учит быть целостным. Если человек не развивается, ничему новому не учится, значит он не живёт, а существует. От этого он начинает болеть, возникают проблемы в семье, на работе и т.д. Другим способом Природа не может никак заставить человека что-то менять в своей жизни.Давайте рассмотрим несколько житейских проблем. Когда у человека начинаются проблемы со здоровьем, что он делает? Задача возникает сама собой – выздороветь. Он начинает интересоваться здоровьем, здоровым питанием, узнаёт о травах, растениях и их целебных свойствах, начинает делать гимнастику, которая спасает от боли и т.д. Или же, когда человек одинок, нет пары, он начинает уделять особое внимание внешнему виду, путешествует, посещает концерты, театр, постоянно над собой работает, развивается в надежде найти себе близкого человека, ведь одиноким никому не хочется быть. Вот слова из одной незамысловатой песенки «Глафира», они просты и правдивы:Вариант с работой аналогичен предыдущим примерам.Природа мудра, она знает о слабостях каждого человека и знает, какие проблемы лучше ему создать, что бы человек начал развиваться и в результате ощутил вкус к жизни.Когда мы следуем за СВОИМИ желаниями, мы реализуем задачи своей Души и жизнь обретает смысл и гармонию. Потому мы и мечтаем, подсознательно стремимся к этому благостному состоянию, когда на Душе приятно и хорошо. Порой сложно отличить своё желание от чужого, навязанного кем-то. Человек зачастую спешит исполнить чужие желания, подкреплённые красивой рекламой и социальными установками. И, к сожалению, в этой гонке за «счастьем» легко растрачивает жизненные силы, которые даны вовсе не для этого. В этом деле нужна осознанность.Истинные желание не проходят ни со временем, ни со сменой моды, ни с переменой места жительства, ни с другими переменами или проблемами жизни, они просто есть, живут в каждом. Вот как раз их и нужно реализовать. Реализовывая их, мы нарабатывем необходимые качества для гармоничной жизни. Через свои желания мы находим своё предназначение. Писать стихи, учиться танцевать, рисовать, играть на музыкальном инструменте и т.д. можно в любом возрасте, не только в юном.Действительно, рутинным путь может быть лишь тогда, когда нет интереса. Человек только обучаясь чему-то новому, развивается, совершенствуется и действительно живёт, а не существует. Если к каждой жизненной ситуации подходить, как к учебной, то жизнь станет осознанной, интересной и каждый день не будет похож на предыдущий.В йоге есть принцип одной из её восьми ступеней Ниямы – Сантоша, которым обучается практикующий йогу. Этот принцип представляет собой удовлетворённость, постоянное удержание положительных эмоций, исключение возможности зарождения конфликтов. Что бы его освоить, нужно научиться в любой ситуации находить что-то нужное для себя лично, а так же научиться заинтересовывать себя в том, что делаешь, и ещё, научиться искать свои промахи и изменить, если не саму ситуацию, то своё отношение к ней.Если хочется что-то изменить, нужно делать то, что раньше не делал. Для этого нужно, прежде всего, захотеть, а после приложить усилие и сделать. Грань безусловно есть, её нужно научиться чувствовать. И вообще нужно развивать чувства (чувство Меры, чувство Гармонии, чувство Целостности, Воли, Совести и др.), если хочется быть Человеком, а не запрограммированным существом. Перед собой нужно поставить посильную задачу, выполнить её, поблагодарить за это себя и всех, кто помогал в этом, и получить удовольствие от проделанной работы.Йога – это способ жизни, это осознанность и ответственность за своё здоровье. Ведь здоровье - это состояние полного физического, духовного и социального благополучия человека, а не только отсутствие болезней и физических недостатков. Когда человек практикует йогу, у него обязательно происходят перемены в жизни. Объясню почему. На всё нужна энергия: и на то, что бы быть здоровым, и на реализацию своих желаний, на гармоничное общение, дружбу, любовь и т.д. Практикующий йогу умеет набирать энергию не только через еду и отдых, но и выполняя йоговские физические, дыхательные упражнения и другие практики. Энергию мало набрать, её ещё нужно грамотно сохранить, не поддавшись своему невежеству или на манипуляции со стороны, и применить по назначению. Этому всему можно научиться при помощи йоги.Классическая система йоги состоит из восьми ступеней и охватывает три больших пласта, казалось бы, самостоятельных направления развития человека. Во-первых, этическая, нравственная сфера (яма и нияма), во-вторых, физическое развитие, совершенствование тела (асаны и пранаямы) и, в-третьих, это развитие психических сил человека (последующие четыре ступени). Таким образом, развитие человека носит всесторонний, гармоничный характер и от этого ещё большими красками и оттенками окрашивается каждый день его Жизни и её восприятие.