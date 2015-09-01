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Microsoft официально назвала дату прекращения поддержки Windows 7

  • Автор:samarsky
  • Вчера, 19:00
  • Просмотров: 28
Microsoft официально назвала дату прекращения поддержки Windows 7

В компании заявили, что «семерка» устарела и не может эффективно противостоять современным киберугрозам.

Компания Microsoft намерена полностью прекратить поддержку Windows 7 в начале 2020 года. Компания настоятельно рекомендует пользователям уже сейчас перейти на Windows 10.

В январе 2015 года Microsoft прекратила базовую поддержку Windows 7, выпустив Windows 10 и позволив пользователям обновиться бесплатно в течение года (кроме корпоративных клиентов). В конце 2016-го компания запретила производителям продавать PC, на которых предустановлены предыдущие версии ОС. В 2020-м, как сообщает Cnews, Windows 7 перестанет получать обновления, и Microsoft еще раз призывает всех пользователей перейти на Windows 10.

В компании заявили, что «семерка» устарела и не может эффективно противостоять современным киберугрозам. Microsoft отмечает, что использование старой и более не поддерживаемой ОС – это лишние расходы для пользователя, связанные, например, с устранением последствий кибератак. Поэтому компания рекомендует юзерам поскорее перейти на Windows 10.

Такой призыв компания опубликовала в официальном блоге, отметив, что Windows 10 в настоящий момент принадлежит около 25% мирового рынка ОС для настольных компьютеров.

Microsoft уверяет, что Windows 10 в настоящий момент уже более востребована, чем Windows 7. На официальной странице трендов Windows в сообществе Microsoft об этом было объявлено еще в августе 2016 года. Компания заявила, что доля Windows 10 достигла 43% по всему миру, в то время как доля Windows 7 снизилась до 42%. Отдельно для США это соотношение составило 55% против 35%, для Великобритании – 58% против 31%, в обоих случаях в пользу Windows 10.

Однако аналитики исследовательской фирмы NetMarkShare утверждают обратное. По их данным, в декабре 2016 г. всего 24,36% пользователей в мире работали на Windows 10, в то время как доля пользователей Windows 7 в этом же месяце составляла 48,34%.

По всей видимости, Windows 7 еще какое-то время останется лидирующей компьютерной ОС в мире, несмотря на сокращение поддержки.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: hyser.com.ua

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