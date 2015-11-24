Чего ожидать водителям от ежедневного удорожания топлива, — эксперты

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Если раньше топливо подешевле можно было найти на «теневых» заправках, то после переноса розничного акциза в основную ставку теперь демпинговать не получится.
В Украине продолжаются топливные качели. В конце прошлой-начале нынешней недели отечественные заправки снова поочередно поднимали ценники на своих стелах. Как рассказали в консалтинговой группе «А-95», на минувшей неделе сразу на 50 коп/л увеличили свои расценки крупные сетевики: WOG, SOCAR и OKKO.
В этот понедельник к их уровню начал постепенно подтягиваться и остальной рынок — сети АЗС Shell и «Нефтек» также переписали ценники. И такая игра в «догонялки» будет продолжаться всю неделю, предупреждают эксперты.
Хотя на сегодняшний день средние цены по стране на бензин А-95 и находятся на уровне 24,02 грн./л, ряд крупных сетей продает это топливо уже по 26,5 грн./л.
«По мере распродажи купленных в конце прошлого года запасов и замене их топливом из более дорогих поставок растет и розничная цена. Постепенно весь рынок подтянется к одному уровню. Это при условии стабильного курса и цен на нефть», — отметил в разговоре с UBR.ua совладелец сети KLO Игорь Чернявский.
С ним согласился и член наблюдательного совета, эксперт рынка нефтепродуктов «Интегрум Венчурс» Александр Киримов, уточнив, что если раньше топливо подешевле можно было найти на «теневых» заправках, которые торговали в обход разрешений и налогов, то после переноса розничного акциза в основную ставку теперь демпинговать не получится.
При этом столичные водители назвали UBR.ua, как минимум, 2-3 адреса заправок «для своих», где по-прежнему реально залить дизель по 19,25 грн./л, а бензин — по 21-22 грн./л, то есть, на 2-3 грн./л дешевле, чем в среднем на столичных АЗС. Щедрые заправщики утверждают, что торгуют белорусским топливом, которое возят «по своим каналам», то есть, без налогов.
Впрочем, эксперты верят в хорошее.
«Первые несколько недель января на новую систему налогообложения перестраивался не только официальный рынок, но и теневой. Теперь акциз должны платить все. Соответственно, и цены у всех выравниваются», — рассказал UBR.ua, Александр Киримов.
Вполне вероятно, что нелегалам действительно осталось недолго, и, если их прикроют, у водителей не останется никакой возможности экономить.
По словам Игоря Чернявского, учитывая, что январь — «мертвый» сезон с точки зрения продаж, заправщики распродают свои запасы менее активно, а значит, их хватит на дольше.
«Если раньше, в зависимости от вида топлива, партии распродавались от 10 до 30 дней, то сейчас на это может потребоваться не меньше 25 дней. Каждый смотрит по своим остаткам, и исходя из этого выбирает момент, когда поднимать цену», — добавил он.
По прогнозам экспертов, при условии стабильных мировых котировок на нефть и курса доллара, выше нынешнего уровня, установленного украинскими «сетевиками», ближайшие две недели стоимость горючего подняться не должна.
«Если курс доллара в Украине и мировые нефтяные котировки стабилизируются (нефть — на уровне $52-54/баррель), то мы вполне можем ожидать удешевления топлива на заправках примерно нынешней весной или летом. Учитывая, что около 55% в цене нефтепродукта — это налоги, то топливо может подешеветь на четверть от сегодняшней цены», — спрогнозировал Игорь Черняховский.
Чего ожидать водителям от ежедневного удорожания топлива, — эксперты
- Вчера, 19:39
- Просмотров: 27
Если раньше топливо подешевле можно было найти на «теневых» заправках, то после переноса розничного акциза в основную ставку теперь демпинговать не получится.
В Украине продолжаются топливные качели. В конце прошлой-начале нынешней недели отечественные заправки снова поочередно поднимали ценники на своих стелах. Как рассказали в консалтинговой группе «А-95», на минувшей неделе сразу на 50 коп/л увеличили свои расценки крупные сетевики: WOG, SOCAR и OKKO.
В этот понедельник к их уровню начал постепенно подтягиваться и остальной рынок — сети АЗС Shell и «Нефтек» также переписали ценники. И такая игра в «догонялки» будет продолжаться всю неделю, предупреждают эксперты.
Хотя на сегодняшний день средние цены по стране на бензин А-95 и находятся на уровне 24,02 грн./л, ряд крупных сетей продает это топливо уже по 26,5 грн./л.
«По мере распродажи купленных в конце прошлого года запасов и замене их топливом из более дорогих поставок растет и розничная цена. Постепенно весь рынок подтянется к одному уровню. Это при условии стабильного курса и цен на нефть», — отметил в разговоре с UBR.ua совладелец сети KLO Игорь Чернявский.
С ним согласился и член наблюдательного совета, эксперт рынка нефтепродуктов «Интегрум Венчурс» Александр Киримов, уточнив, что если раньше топливо подешевле можно было найти на «теневых» заправках, которые торговали в обход разрешений и налогов, то после переноса розничного акциза в основную ставку теперь демпинговать не получится.
При этом столичные водители назвали UBR.ua, как минимум, 2-3 адреса заправок «для своих», где по-прежнему реально залить дизель по 19,25 грн./л, а бензин — по 21-22 грн./л, то есть, на 2-3 грн./л дешевле, чем в среднем на столичных АЗС. Щедрые заправщики утверждают, что торгуют белорусским топливом, которое возят «по своим каналам», то есть, без налогов.
Впрочем, эксперты верят в хорошее.
«Первые несколько недель января на новую систему налогообложения перестраивался не только официальный рынок, но и теневой. Теперь акциз должны платить все. Соответственно, и цены у всех выравниваются», — рассказал UBR.ua, Александр Киримов.
Вполне вероятно, что нелегалам действительно осталось недолго, и, если их прикроют, у водителей не останется никакой возможности экономить.
По словам Игоря Чернявского, учитывая, что январь — «мертвый» сезон с точки зрения продаж, заправщики распродают свои запасы менее активно, а значит, их хватит на дольше.
«Если раньше, в зависимости от вида топлива, партии распродавались от 10 до 30 дней, то сейчас на это может потребоваться не меньше 25 дней. Каждый смотрит по своим остаткам, и исходя из этого выбирает момент, когда поднимать цену», — добавил он.
По прогнозам экспертов, при условии стабильных мировых котировок на нефть и курса доллара, выше нынешнего уровня, установленного украинскими «сетевиками», ближайшие две недели стоимость горючего подняться не должна.
«Если курс доллара в Украине и мировые нефтяные котировки стабилизируются (нефть — на уровне $52-54/баррель), то мы вполне можем ожидать удешевления топлива на заправках примерно нынешней весной или летом. Учитывая, что около 55% в цене нефтепродукта — это налоги, то топливо может подешеветь на четверть от сегодняшней цены», — спрогнозировал Игорь Черняховский.
Источник: ubr.ua
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