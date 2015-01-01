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Самым прибыльным видом ветеринарных услуг является предоставления хирургической помощи четвероногим пациентам.
На одну украинскую семью из 4-х человек в среднем приходится по одному домашнему животному. Таким образом, можно констатировать, что в Украине насчитывается 10 млн домашних питомцев. Средние расходы на ветеринарные услуги на одного животного составляют порядка 2 тыс грн. А объем рынка ветеринарных клиник в Украине достиг 20 млрд грн.
Об этом сообщили в аналитической компании Pro-Consulting, пишет ubr.ua.
Ниша ветеринарных услуг в нашей стране является достаточно перспективной для создания собственного бизнеса.
Открывать новую ветеринарную клинику целесообразно в спальном районе города, где можно значительно дешевле арендовать помещение.
С точки зрения доходности, самым прибыльным видом ветеринарных услуг является предоставления хирургической помощи четвероногим пациентам, на втором месте – диагностика, на третьем – УЗИ.
Рентабельность работы ветеринарных клиник может достигать 25-30%: каждый вложенный доллар принесет $0,25-0,3 прибыли.
Ветеринарная клиника — выгодный бызнес?
- Вчера, 20:00
- Просмотров: 26
Самым прибыльным видом ветеринарных услуг является предоставления хирургической помощи четвероногим пациентам.
На одну украинскую семью из 4-х человек в среднем приходится по одному домашнему животному. Таким образом, можно констатировать, что в Украине насчитывается 10 млн домашних питомцев. Средние расходы на ветеринарные услуги на одного животного составляют порядка 2 тыс грн. А объем рынка ветеринарных клиник в Украине достиг 20 млрд грн.
Об этом сообщили в аналитической компании Pro-Consulting, пишет ubr.ua.
Ниша ветеринарных услуг в нашей стране является достаточно перспективной для создания собственного бизнеса.
Открывать новую ветеринарную клинику целесообразно в спальном районе города, где можно значительно дешевле арендовать помещение.
С точки зрения доходности, самым прибыльным видом ветеринарных услуг является предоставления хирургической помощи четвероногим пациентам, на втором месте – диагностика, на третьем – УЗИ.
Рентабельность работы ветеринарных клиник может достигать 25-30%: каждый вложенный доллар принесет $0,25-0,3 прибыли.
Источник: ubr.ua
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