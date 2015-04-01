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В Раде хотят ввести уголовную ответственность за неуважение к украинскому языку.
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, обязывающий использовать украинский язык во всех сферах общественной жизни, и который предусматривает уголовную ответственность за публичное унижение или неуважение к государственному языку
Об этом говорится на сайте парламента.
Авторами законопроекта выступили более 30 народных депутатов.
Предлагается ввести уголовную ответственность за публичное унижение или неуважение к украинскому языку, которая предусматривает штраф до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до 6 месяцев, или лишение свободы на срок до 3 лет.
Законопроектом предусмотрено внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях, которым предлагается за невыполнение нормы об обязательном применении государственного языка во время заседаний, мероприятий, встреч и рабочего общения, в актах, делопроизводстве и документообороте в органах власти, в Вооруженных силах Украины и других военных формированиях, правоохранительных органах, на государственной границе Украины штрафовать должностных лиц на сумму от двухсот до четырехсот необлагаемых минимумов доходов граждан.
Кроме того, им предусматривается, что чиновники, которые претендуют на высшие руководящие посты (президент, премьер-министр) обязаны подать и сертификат об уровне владения украинским языком.
За неуважение к украинскому языку будут сажать в тюрьму
- Вчера, 20:00
- Просмотров: 28
В Раде хотят ввести уголовную ответственность за неуважение к украинскому языку.
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, обязывающий использовать украинский язык во всех сферах общественной жизни, и который предусматривает уголовную ответственность за публичное унижение или неуважение к государственному языку
Об этом говорится на сайте парламента.
Авторами законопроекта выступили более 30 народных депутатов.
Предлагается ввести уголовную ответственность за публичное унижение или неуважение к украинскому языку, которая предусматривает штраф до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до 6 месяцев, или лишение свободы на срок до 3 лет.
Законопроектом предусмотрено внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях, которым предлагается за невыполнение нормы об обязательном применении государственного языка во время заседаний, мероприятий, встреч и рабочего общения, в актах, делопроизводстве и документообороте в органах власти, в Вооруженных силах Украины и других военных формированиях, правоохранительных органах, на государственной границе Украины штрафовать должностных лиц на сумму от двухсот до четырехсот необлагаемых минимумов доходов граждан.
Кроме того, им предусматривается, что чиновники, которые претендуют на высшие руководящие посты (президент, премьер-министр) обязаны подать и сертификат об уровне владения украинским языком.
Источник: сomments.ua
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