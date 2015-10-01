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Публичная акционерная компания «Укрзализныця» изучает целесообразность предоставления пассажирам на железнодорожных вокзалах всех видов платных услуг, в том числе услуги зарядки мобильных устройств.
Так, в пресс-службе компании сообщили, что на вокзалах региональных филиалов «Укрзализныци» для комфортного пребывания пассажиров предоставляются различные услуги, в том числе и услуга зарядки мобильных устройств (телефонов, планшетов, ноутбуков и проч.), «за которую взимались средства».
«С целью улучшения предоставления услуг на железнодорожном транспорте и избежания при этом нареканий от пассажиров, на сегодня пересматриваются все виды предоставляемых услуг», — сообщили в «Укрзализныце».
При этом в компании не уточнили методику расчета стоимости данной платной услуги.
Как сообщалось ранее, пассажир сообщил на своей странице в сети Facebook о том, что в платном зале ожидания, услуга пребывания в котором стоит 10 грн, зарядка телефона и ноутбука стоит 4,5 грн и 6 грн соответственно. По его словам, «Укрзализныця» необоснованно завысила цены на такие услуги, которые могли быть бесплатными, так как компания уже взимает средства за пребывание в зале ожидания. Согласно расчетам пассажира, при том что зарядка телефона в среднем потребляет 5 ватт электроэнергии в час, а «Укрзализныця» покупает электроэнергию по 1,2-1,5 грн за 1 киловатт (т.е. 1000 ватт), за 4,5 грн телефон можно заряжать минимум 600 часов/25 дней/почти 1 месяц.
«Укрзализныця» отреагировала на жалобу о платных услугах зарядки телефонов и ноутбуков
- Вчера, 19:49
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Публичная акционерная компания «Укрзализныця» изучает целесообразность предоставления пассажирам на железнодорожных вокзалах всех видов платных услуг, в том числе услуги зарядки мобильных устройств.
Так, в пресс-службе компании сообщили, что на вокзалах региональных филиалов «Укрзализныци» для комфортного пребывания пассажиров предоставляются различные услуги, в том числе и услуга зарядки мобильных устройств (телефонов, планшетов, ноутбуков и проч.), «за которую взимались средства».
«С целью улучшения предоставления услуг на железнодорожном транспорте и избежания при этом нареканий от пассажиров, на сегодня пересматриваются все виды предоставляемых услуг», — сообщили в «Укрзализныце».
При этом в компании не уточнили методику расчета стоимости данной платной услуги.
Как сообщалось ранее, пассажир сообщил на своей странице в сети Facebook о том, что в платном зале ожидания, услуга пребывания в котором стоит 10 грн, зарядка телефона и ноутбука стоит 4,5 грн и 6 грн соответственно. По его словам, «Укрзализныця» необоснованно завысила цены на такие услуги, которые могли быть бесплатными, так как компания уже взимает средства за пребывание в зале ожидания. Согласно расчетам пассажира, при том что зарядка телефона в среднем потребляет 5 ватт электроэнергии в час, а «Укрзализныця» покупает электроэнергию по 1,2-1,5 грн за 1 киловатт (т.е. 1000 ватт), за 4,5 грн телефон можно заряжать минимум 600 часов/25 дней/почти 1 месяц.
Источник: unian.net
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