﻿﻿ Нацсовет по телерадиовещанию не выдает лицензию «Радио Вести» » 4ернигов.инфо | Новости Чернигова | Новини Чернігова
Сегодня
﻿
bg-login img-registrРегистрация
﻿
» » Нацсовет по телерадиовещанию не выдает лицензию «Радио Вести»
Besucherzahler
счетчик посещений
﻿

Нацсовет по телерадиовещанию не выдает лицензию «Радио Вести»

  • Автор:samarsky
  • Вчера, 19:51
  • Просмотров: 27
Нацсовет по телерадиовещанию не выдает лицензию «Радио Вести»

23 января «Радио Вести» обнародовало заявление о том, что Национальный совет медлит с продлением лицензий.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания не доверяет информации о бенефициарах «Радио Вести».

Об этом сообщила замглавы Нацсовета Ульяна Фещук.

По ее словам, они получили от «Радио Вести» пакет документов о продлении лицензии и сейчас эти документы проверяются.

«Есть вопрос по поводу бенефициаров. Та информация, что есть, она не убедительна», — сказала Фещук.

«Коллектив «Радио Вести» потерял веру в объективное рассмотрение Нацсоветом документов о продлении лицензии «Радио Вести» и обратился с письмом к европейским коллегам с просьбой поддержать радиостанцию в борьбе за право свободно говорить», — говорится в заявлении.

Утверждается, что Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания «предвзято и субъективно обвиняет «Радио Вести» в непрозрачной структуре собственности, ставя собственные предубеждения выше закона».

Срок действия лицензий закачивается 13 и 19 февраля 2017 года.

Как известно, ранее Нацсовет назначал проверку «Радио Вести» из-за интервью с бывшим премьером Украины Николаем Азаровым.

Бенефициарами «Радио Вести» являются житель Авдеевки Денис Мозговой и жительница Донецка Татьяна Александрова.

Неофициально «Радио Вести» связывают с бывшим министром доходов и сборов Александром Клименко.

Как известно, в конце 2016-го возник конфликт между Нацсоветом и каналом 1 + 1 Игоря Коломойского по поводу продлении лицензии. 5 января Нацсовет выдал 1 + 1 лицензию. Выдача лицензии также затянулась в связи с выяснением бенефициаров канала.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: pravda.com.ua

Добавить комментарий!

﻿
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:

Рекомендуем похожее:

С ноября на радио должно появиться больше украинской музыки

Уже с 8 ноября в силу вступает закон о квотах на украинский радиопродукт, по которому в течение

7 мая - День рождения радио

День 7 мая вошел в историю мировой науки и техники как День рождения радио.

В Чернигове отключат четыре российских телеканала

Четыре российских телеканала оказались в Украине вне закона. Национальный совет по вопросам

«Русское Радио» лишило украинских коллег музыкального контента из-за поддер ...

Руководством российской радиостанции «Русское Радио» принято решение о расторжении договора,

На Черниговщине расширяют сеть FM-вещания областного радио

В Черниговской области активно продолжается развитие телерадиоинформационного пространства путем

16 ноября – День работников радио, телевидения и связи

Сегодня невозможно представить жизнь без современных средств коммуникации и информационных
﻿
Видео
За что будут штрафовать предпринимателей (видео) Как будет выглядеть Меморал Защитникам Украины? (видео) Родителей продолжают публично стыдить на школьных собраниях ... Черниговский биатлонист-паралимпиец Игорь Рептюх на кубке ми... Жителям частного сектора, за мусор возле своих домов, грозит... На обновленные маршруты в Чернигове выйдут 30 новых автобусо...
Блоги последние
cuarzo Podatkova РА Lokos Культура Чернигова
4ernigiv.info - черниговский новостной портал
Наши контакты:
тел: (093) 911-11-66; (097) 878 47 08
mail: 4ernigiv.info@gmail.com
Реклама на сайте. Наши контакты:
(093) 911-11-66;
(096) 611-11-13
(099) 304-45-67
mail: info@lokos.cn.ua
сайт: lokos.cn.ua
Разработан dWEBelki © 2015
﻿
Логин
Пароль
Запомнить
Соц.сети