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23 января «Радио Вести» обнародовало заявление о том, что Национальный совет медлит с продлением лицензий.
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания не доверяет информации о бенефициарах «Радио Вести».
Об этом сообщила замглавы Нацсовета Ульяна Фещук.
По ее словам, они получили от «Радио Вести» пакет документов о продлении лицензии и сейчас эти документы проверяются.
«Есть вопрос по поводу бенефициаров. Та информация, что есть, она не убедительна», — сказала Фещук.
«Коллектив «Радио Вести» потерял веру в объективное рассмотрение Нацсоветом документов о продлении лицензии «Радио Вести» и обратился с письмом к европейским коллегам с просьбой поддержать радиостанцию в борьбе за право свободно говорить», — говорится в заявлении.
Утверждается, что Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания «предвзято и субъективно обвиняет «Радио Вести» в непрозрачной структуре собственности, ставя собственные предубеждения выше закона».
Срок действия лицензий закачивается 13 и 19 февраля 2017 года.
Как известно, ранее Нацсовет назначал проверку «Радио Вести» из-за интервью с бывшим премьером Украины Николаем Азаровым.
Бенефициарами «Радио Вести» являются житель Авдеевки Денис Мозговой и жительница Донецка Татьяна Александрова.
Неофициально «Радио Вести» связывают с бывшим министром доходов и сборов Александром Клименко.
Как известно, в конце 2016-го возник конфликт между Нацсоветом и каналом 1 + 1 Игоря Коломойского по поводу продлении лицензии. 5 января Нацсовет выдал 1 + 1 лицензию. Выдача лицензии также затянулась в связи с выяснением бенефициаров канала.
Нацсовет по телерадиовещанию не выдает лицензию «Радио Вести»
- Вчера, 19:51
- Просмотров: 27
23 января «Радио Вести» обнародовало заявление о том, что Национальный совет медлит с продлением лицензий.
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания не доверяет информации о бенефициарах «Радио Вести».
Об этом сообщила замглавы Нацсовета Ульяна Фещук.
По ее словам, они получили от «Радио Вести» пакет документов о продлении лицензии и сейчас эти документы проверяются.
«Есть вопрос по поводу бенефициаров. Та информация, что есть, она не убедительна», — сказала Фещук.
«Коллектив «Радио Вести» потерял веру в объективное рассмотрение Нацсоветом документов о продлении лицензии «Радио Вести» и обратился с письмом к европейским коллегам с просьбой поддержать радиостанцию в борьбе за право свободно говорить», — говорится в заявлении.
Утверждается, что Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания «предвзято и субъективно обвиняет «Радио Вести» в непрозрачной структуре собственности, ставя собственные предубеждения выше закона».
Срок действия лицензий закачивается 13 и 19 февраля 2017 года.
Как известно, ранее Нацсовет назначал проверку «Радио Вести» из-за интервью с бывшим премьером Украины Николаем Азаровым.
Бенефициарами «Радио Вести» являются житель Авдеевки Денис Мозговой и жительница Донецка Татьяна Александрова.
Неофициально «Радио Вести» связывают с бывшим министром доходов и сборов Александром Клименко.
Как известно, в конце 2016-го возник конфликт между Нацсоветом и каналом 1 + 1 Игоря Коломойского по поводу продлении лицензии. 5 января Нацсовет выдал 1 + 1 лицензию. Выдача лицензии также затянулась в связи с выяснением бенефициаров канала.
Источник: pravda.com.ua
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