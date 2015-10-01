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Кабинет Министров Украины продолжает сокращать количество разрешительных документов с целью облегчения деятельности бизнеса.
Первый вице-премьер-министр Украины, министр экономического развития и торговли Степан Кубив заявил, что в Министерстве экономического развития и торговли Украины планируют и дальше сокращать количество разрешительных документов с целью облегчения деятельности бизнеса.
Об этом передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.
«В 2017 году мы планируем продолжить масштабную дерегуляцию. Мы планируем сокращать количество разрешительных документов: налоговых, таможенных, валютных ограничений. Также планируем перевести в электронную форму процесс получения не менее 80% разрешений, лицензий», — сказал Кубив.
Он отметил, что правительством уже был сделан ряд шагов для снятия барьеров, которые мешали бизнесу развиваться, а именно: было сокращено количество видов сельскохозяйственной деятельности, подлежащих лицензированию, их было 56, а сегодня остается 30.
Также были сокращены сроки регистрации бизнеса с пяти до одного дня.
«Была сокращена обязательная сертификация на 90% товаров и были отменены карантинные сертификаты, которые стоили бизнесу 2 млрд грн в год. Также было отменено около 15 тыс. советских ГОСТов», — заявил Кубив.
Кабмин отменил около 15 тысяч советских ГОСТов
- Вчера, 19:53
- Просмотров: 29
Кабинет Министров Украины продолжает сокращать количество разрешительных документов с целью облегчения деятельности бизнеса.
Первый вице-премьер-министр Украины, министр экономического развития и торговли Степан Кубив заявил, что в Министерстве экономического развития и торговли Украины планируют и дальше сокращать количество разрешительных документов с целью облегчения деятельности бизнеса.
Об этом передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.
«В 2017 году мы планируем продолжить масштабную дерегуляцию. Мы планируем сокращать количество разрешительных документов: налоговых, таможенных, валютных ограничений. Также планируем перевести в электронную форму процесс получения не менее 80% разрешений, лицензий», — сказал Кубив.
Он отметил, что правительством уже был сделан ряд шагов для снятия барьеров, которые мешали бизнесу развиваться, а именно: было сокращено количество видов сельскохозяйственной деятельности, подлежащих лицензированию, их было 56, а сегодня остается 30.
Также были сокращены сроки регистрации бизнеса с пяти до одного дня.
«Была сокращена обязательная сертификация на 90% товаров и были отменены карантинные сертификаты, которые стоили бизнесу 2 млрд грн в год. Также было отменено около 15 тыс. советских ГОСТов», — заявил Кубив.
Источник: : biz.censor.net.ua
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